SANCAKTEPE'DE ANNE BEBEĞİNİ ÇÖP KONTEYNERİNE BÖYLE ATMIŞ

Sancaktepe, Abdurrahmangazi Mahallesi'nde bulunan bir çöp konteynerinde dün temizlik görevlileri bir bebek cesedi görerek polise haber vermişlerdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede yeni doğduğu anlaşılan bebeğin boynuna dolanmış halde doğum kordonu olduğunu tespit ederek soruşturma açmıştı. Polis ekipleri olayla ilgili yaptıkları incelemede bir güvenlik kamerasının saat 08.00'de bir kadının çöp konteynerinin çevresinde dolaşırken görüntülendiğini belirledi. Yapılan incelemede bu kadının tekstil işçiliği yapan Pervin Y. olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Pervin Y. gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Görüntü dökümü:

-Şüphelinin adliyeye sevki

Demirören Haber Ajansı / Güncel