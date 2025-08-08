Sancaktepe'de Alkollü Kişi Sebebiyle Polis Müdahalesi

Sancaktepe'de bir akaryakıt istasyonunda alkollü olduğu iddia edilen bir kişinin çevreye rahatsızlık vermesi üzerine polis müdahaleye geçti. Olay sonrası bir polis memuru görevden uzaklaştırıldı ve inceleme başlatıldı.

Sancaktepe'de akaryakıt istasyonunda çevreye rahatsızlık verdiği öne sürülen ve alkollü olduğu iddia edilen bir kişiye polis müdahalede bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, bir polis görevden uzaklaştırıldı.

Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Meclis Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, alkollü bir kişi çevreye rahatsızlık verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sırasında yaşanan ve sosyal medyaya da yansıyan görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı.

'BİR PERSONEL GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTIR'

Olayın ardından İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "07 Ağustos 2025 günü saat 03.00 sıralarında, Sancaktepe ilçesi Meclis Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda, alkollü bir şahsın sinkaflı ifadeler kullanarak çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı alınmıştır. İhbar üzerine emniyet ekipleri şahsı kontrol altına almak için olay yerine gitmiş ancak müdahale sırasında, sosyal medyaya da yansıyan istenmeyen görüntüler yaşanmıştır. Olayın ardından konu ile ilgili müdahalenin usulüne uygunluğu yönünde inceleme başlatılmış olup bir personel görevden uzaklaştırılmıştır. Ayrıca konuyla ilgili polis başmüfettişi talebinde de bulunulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
