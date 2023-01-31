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Sancaktepe'de alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

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Sancaktepe'de alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Sancaktepe'de alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sancaktepe'de alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Şile Otoyolu'nda Ümraniye istikametinde giden otomobilden Taşdelen mevkisindeki tünel çıkışında dumanlar yükselmeye başladı.

Otomobili emniyet şeridine çeken sürücü, itfaiyeye haber verdi.

Araç kısa sürede alevler içinde kalırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Sancaktepe Şile Güncel Haberler

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