Sancaktepe'de alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Güncel Haberler
Sancaktepe'de alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Sancaktepe'de alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Şile Otoyolu'nda Ümraniye istikametinde giden otomobilden Taşdelen mevkisindeki tünel çıkışında dumanlar yükselmeye başladı.
Otomobili emniyet şeridine çeken sürücü, itfaiyeye haber verdi.
Araç kısa sürede alevler içinde kalırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel