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Sancaktepe'de akaryakıt istasyonunda çalışanı darbettikleri tespit edilen 3 şüpheli yakalandı

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Sancaktepe'de bulunan bir akaryakıt istasyonunda çalışanın darbedilmesi olayıyla ilgili polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda, 3 şüpheli yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırı görüntüleriyle birlikte M.A.T, R.T. ve Y.İ.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Sancaktepe'de, akaryakıt istasyonunda bir çalışanı darbettikleri tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, önceki akşam Safa Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda bir çalışanın darbedilmesiyle ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

İş yeri çalışanı A.R'nin yakıt almak için gelen bir otomobile, araç tanıtım kartı ile plakasının farklı olması sebebiyle yakıt veremediği, daha sonra farklı bir araçla buraya gelen 2 şüphelinin A.R'yi darbettikleri belirlendi.

Çalışana saldırıları güvenlik kamerasına yansıyan M.A.T, R.T. ve Y.İ.A. ekiplerce gözaltına alındı.

"Kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından işlem yapılan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Sancaktepe Saldırı Güvenlik Gözaltı Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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