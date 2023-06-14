Sancaktepe'de Ağaçta Mahsur Kalan Çocuk Kurtarıldı

Sancaktepe'de dut toplamak için ağaca çıkan çocuk geri inemeyince itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay Eyüpsultan Mahallesinde yaşandı.

Sancaktepe'de ağaçta mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

İSTANBUL - Sancaktepe'de dut toplamak için ağaca çıkan çocuk geri inemeyince itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay Eyüpsultan Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre dut toplamak için metrelerce yükseklikteki ağaca tırmanan çocuk geri inemedi. Çevredekilerin durumu farketmesi üzerine olay itfaiye ekiplerine bildirildi. Merdiven aracıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağaçtan inemeyen çocuğu bulunduğu yerden alalarak ağaçtan indirdi. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.