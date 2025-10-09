Haberler

Sancaktepe'de 5 Yaşındaki Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Sancaktepe'de, annesiyle yürüdüğü esnada bir cipin çarpması sonucu park halindeki aracın arasında sıkışan 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak cipin sürücüsü gözaltına alındı.

Sancaktepe'de, annesiyle yürürken kendisine çarpan cip ile park halindeki aracın arasında sıkışan 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Yunus Emre Mahallesi İskenderpaşa Caddesi'nde seyreden, 16 yaşındaki Muhammed Furkan Ö'nün yönetimindeki 34 BTA 843 plakalı cip Ö.G. ile annesi N.G'ye (31) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak, park halinde bulunan 07 ACJ 14 plakalı araç ile cipin arasında sıkışan çocuk ağır, annesi N.G. ise hafif yaralandı.

İhbarın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ö.G'nin yaşamını kaybettiği tespit edildi.

Araç sürücüsü Muhammed Furkan Ö. olay yerinde gözaltına alındı.

16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün, babasının izni olmadan aracını aldığı öğrenildi.

Çocuğun cenazesi incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel
