Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA - Ali Ebubekir Tokcan - Güncel
 - Güncelleme:

Sancaktepe'de 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Sancaktepe'de 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Yenidoğan Mahallesi Şefkat Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Korku yaşayan apartman sakinleri binayı boşalttı, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar meydana geldi.

AA / Ali Ebubekir Tokcan - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title