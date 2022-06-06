Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Sancaktepe'de 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu. Sancaktepe'de 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu. Yenidoğan Mahallesi Şefkat Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Korku yaşayan apartman sakinleri binayı boşalttı, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar meydana geldi. AA / Ali Ebubekir Tokcan - Güncel Güncel Haberler

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