Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
AA - Ali Ebubekir Tokcan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Sancaktepe'de 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Sancaktepe'de 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Yenidoğan Mahallesi Şefkat Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Korku yaşayan apartman sakinleri binayı boşalttı, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar meydana geldi.
AA / Ali Ebubekir Tokcan - Güncel