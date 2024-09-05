Sancaktepe'de 4 Katlı Binada Yangın Ortalığı Salladı
İstanbul Sancaktepe'de 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi hemen müdahale etmek için sevk edildi. Yangına müdahale çalışmaları devam ediyor, bölgeye ulaşan ekiplerin durumu kontrol altına alma çabaları sürüyor.
İSTANBUL Sancaktepe'de 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel