Sancaktepe'de yeşillik alanda başlayan yangın evlere sirayet etti. Yangının sıçraması sonucu 4 binanın çatısı alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından söndürüldü. Yangın meydana gelen alanda bir site olması sebebiyle site sakinleri panik yaşayarak evlerinden dışarı çıktı. Olayda 2 kişi dumandan etkilendi.

Sancaktepe'de 4 apartmanın çatısı alev alev yandı

İSTANBUL - Sancaktepe'de yeşillik alanda başlayan yangın evlere sirayet etti. Yangının sıçraması sonucu 4 binanın çatısı alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından söndürüldü. Yangın meydana gelen alanda bir site olması sebebiyle site sakinleri panik yaşayarak evlerinden dışarı çıktı. Olayda 2 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Sancaktepe Kemal Türkler Mahallesi Ziverbey Sokak üzerinde 20.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ziverbey sokak üzerinde bulunan otluk alanda nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yanma meydana geldi. Ağaçlık alanda çıkan yangın kısa sürede yanan yerin yakınında bulunan binalara sirayet etti. Yangının sıçraması sonucu 4 binanın çatısı alev alev yandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Yaralılar olay yerinde bulunan ambulansta tedavi edildi.

Site sakinleri sokağa döküldü

Yangının meydana geldiği alana yakın olan bir sitede oturan site sakinleri yangın sebebiyle panik yaprak sokağa çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın siteye sıçramadan söndürüldü.