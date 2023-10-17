SANCAKTEPE'DE 3 ÇOCUĞUN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

SANCAKTEPE'de, 3 çocuğun bir elektrikli motosiklete binerek caddede tehlikeli şekilde ilerlediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

SANCAKTEPE'de, 3 çocuğun bir elektrikli motosiklete binerek caddede tehlikeli şekilde ilerlediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi Müminler Caddesi'nde meydana geldi. 3 çocuğun elektrikli motosiklete binerek ilerlediği anlar, bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir süre sonra motosikletle ara sokağa giren çocuklar gözden kayboldu.