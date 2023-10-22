Sancaktepe'de 16 aracın jant ve lastikleri çalındı, 2 kişi tutuklandı

Sancaktepe'de farklı tarihlerde araç kiralama firmasından araç kiralayarak, 16 farklı aracın jant ve lastiklerini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sancaktepe'de 8-19 Ekim tarihleri arasında araç kiralama firmalarından araç kiralanarak, 16 farklı aracın jant ve lastikleri çalındı. Hırsızlık olayları ile ilgili Yunus A. (25) ve Berat B. (24), 20 Ekim günü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Çalıntı 16 farklı araca ait 64 adet lastik ve jant araç sahibine teslim edilirken, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Yunus A.'nın bir, Berat B.'nin ise iki suç kaydı olduğu öğrenildi. - İSTANBUL