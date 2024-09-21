Sancaktepe Belediyesi'nden Dünya Temizlik Günü Etkinliği
Sancaktepe Belediyesi, '21 Eylül Dünya Temizlik Günü' dolayısıyla Fatih Mahallesi'nde düzenlediği etkinlikte gönüllülerle birlikte 50 ton atık topladı.
SANCAKTEPE Belediyesi, dünya genelinde düzenlenen '21 Eylül Dünya Temizlik Günü' dolayısıyla bir etkinlik düzenledi. Etkinlikle gönüllüler Fatih Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda katı atık topladı.
Katılımın yoğun olduğu etkinlikte belediye ekipleri ve çevre gönüllüleri ormanlık alandaki insandan kaynaklı atıkları temizlendi. 50 ton torba içerisinde
yaklaşık bin 250 kilogram atık toplandı.