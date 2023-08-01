Sancaktepe Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Samandıra Meydanı, Yenidoğan Meydanı, Sarıgazi Demokrasi Caddesi ve Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi önünde 10 bin kişilik aşure dağıttı. Vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Sancaktepe Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla 10 bin kişilik aşure dağıttı. Samandıra Meydanı, Yenidoğan Meydanı, Sarıgazi Demokrasi Caddesi ve Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi önünde dağıtılan aşureye vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

İlk olarak Samandıra Meydanı'nda başlayan aşure dağıtımına Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ay yıldız Türk bayrağı ile süslenen aşure kazanın başına geçen Başkan Av. Şeyma Döğücü Sancaktepe'de yaşayan vatandaşlara aşure dağıttı.

Samandıra Meydanı'nın ardından sırası ile Yenidoğan Meydan, Sarıgazi Demokrasi Caddesi ve Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde gerçekleşen aşure dağırımında vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

'BU BİZİM İÇİN SEVGİ, KARDEŞLİK, EMEK VE BİR ARADA YAŞAMAK DEMEK'

Snacaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, 'Bugün mübarek günleri idrak ettik; muharrem ayının 12'nci günündeyiz ve her sene olduğu gibi bu sene de aşuremizi dağıtmaya başladık. Sancaktepe'nin 4 meydanında hazırladığımız ve pişirdiğimiz aşureleri hemşehrilerimizle buluşturduk. Bu bizim için sevgi, kardeşlik, emek ve bir arada yaşamak demek. Allah hayırlı ve bereketli eylesin, ibadetlerimizi kabul etsin; yiyenlere de şifa olsun' şeklinde konuştu.

Aşure almak içim uzun kuyrukta bekleyen Necibe ilkaya, aşureyi çok sevdiğini ve belediyenin bu tür etkinliklerinin çok iyi olduğunu belirtti. Arkadaşlarıyla sırada bekleyen Hikmet Keser de 'Allah verdikleri lokmayı kabul etsin, birlik beraberliğimiz sağlansın' diye konuştu.

Çocuğu ile aşure almak için sıraya giren Zekiye Oğuz ise 'Geçen sene, anaokuluna başlayacak çocuğuma ilk ayakkabısını Şeyma Döğücü aldı. Şimdi de kendisiyle resim çekindik. Belediyemiz gördüğünüz gibi çok güzel işler yapıyor, anlatmama gerek yok. Bu yüzden hepsine teşekkür ediyoruz' dedi.