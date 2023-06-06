Sancaktepe Belediyesi Dünya Çevre Günü etkinlikleri düzenledi

Sancaktepe Belediyesi, Dünya Çevre Günü kapsamında çocuklar ve gençlerin çevre bilincini artırmak amacıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinliklerde geri dönüşüm ürünleri sergilendi, sıfır atık konulu tiyatro gösterimi yapıldı ve Togg da meydanda yerini aldı. Etkinliğe katılanlara çevre duyarlılığını ön plana çıkaran hediyeler verildi. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, gençlerle daha temiz bir dünya için çalışacaklarını belirtti.

Sancaktepe Belediyesi 1-7 Haziran tarihleri arası 'Dünya Çevre Günü' kapsamında çocuklar ve gençlerin çevre bilincini artırmak amacıyla birçok atölye ve standın yer aldığı bir dizi etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Sancaktepe Meydan Park'ta düzenlenen, özellikle ortaokul ve lise öğrencilerinin çevre bilincini arttırmak amacıyla yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler kapsamında Jenga ve Tangram oyunları oynandı. Program çerçevesinde gerçekleşen sıfır atık konulu tiyatro gösterimi, Halk oyunları gösterisi ve canlı konser ile etkinliğe katılanlar eğlenceli anlar yaşadı.

Etkinliğe katılım sağlayan vatandaşlara çevre duyarlılığını ön plana çıkaran birbirinden farklı hediyeler verildi. İlçedeki okulların yapmış oldukları geri dönüşüm ürünleri ve belediyenin atölyesinde yapılan geri dönüşüm ürünleri stantlarda sergilenirken, sıfır emisyonda yerli üretime dikkat çekmek için Togg da meydanda yerini aldı. Program, ayrıca Sancaktepe Belediyesi tarafından Dünya Çevre günü münasebeti ile düzenlenen yarışmanın ödül töreni ile sona erdi.

'DAHA TEMİZ BİR DÜNYA İÇİN GENÇLERİMİZLE ÇALIŞACAĞIZ'

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, günün anlam ve önemine ilişkin şöyle konuştu:

'Bugün 5 Haziran Çevre Günü dolayısıyla Sancaktepe'de festival havasında çevre etkinlikleri düzenledik. Hem okullarımızdan hem de gönüllü çevrecilerimizden gençlerin katılımıyla sabah itibariyle başlayan etkinliğimiz akşama kadar devam edecek. Gençlerimizi sıfır atığa ve geri dönüşüme daha duyarlı hale getiriyoruz. Sancaktepe'de geçen sene başlattığımız 'ne kadar çok atık getirilirse kartlara o kadar para yüklemesi yapılan doğa kart projesi' kapsamında vatandaşlarımız kartlarındaki para ile marketlerden alışveriş yapabiliyor. Biz bu projeyi ilçemizde oturttuk. Bugün hem bunların ödüller törenleri gerçekleşecek hem de gençlerimizle çevre ile ilgili hasbihal edeceğiz. Geleceğe yönelik doğamızı, dünyamızı temiz tutmak, çocuklarımıza temiz bir çevre ve dünya bırakmak bizim için çok önemli. Bunun çok farkında olan ve çevreye duyarlı bir nesil yetişiyor. Bizden çok daha fazla duyarlı olan çocuklarımızın beklentilerini yerine getirmek yöneticilere düşüyor. Daha temiz bir dünya için gençlerimizle çalışacağız.?

Etkinliğe katılan lise öğrencisi Berkay Can Ceylan (15) da 'Burada bize doğaya karşı atıkları ayrıştırmamızı öğretip, doğa hakkında bilgilendirmelerde bulundular. Doğada yapmamız gereken şeyleri gösterdiler, atıkları ayrıştırmadan attığımızda bunların doğaya ne kadar zarar verdiğini öğrettiler. Etkinlikler kapsamında konser verildi, yarışmalar yapıldı, çevre ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu' şeklinde konuştu.