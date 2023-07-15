Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz'u Anma Programı Düzenledi

Sancaktepe Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7'nci yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenledi. Programda dualar okundu ve yemek dağıtıldı. Şehit yakınları ve gaziler için özel bir yemek verildi.

Sancaktepe Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7'nci yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi. 15 Temmuz şehit ve gazileri için dualar okundu, yemek dağıtıldı.

Sancaktepe Belediyesi, Sancaktepe Kaymakamlığı, Sancaktepe Milli Eğitim Müdürlüğü ve müftülük iş birliğiyle 14 Temmuz'da, 15 Temmuz'a özel bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. İlk olarak Samandıra Ebubekir Camii'nde Mevlid-i Şerif okundu ve 251 Hatm-i Şerif Duası edildi. Ardından Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde '15 Temmuz Sanat Sergisi? düzenlendi. Gezilen serginin ardından anma programı yapıldı.

Kahramanlık türkülerinin söylendiği ve şiirlerin okunduğu program bitrince şehit yakınları ve gaziler için Sancaktepe Belediyesi Yenidoğan Tesisleri'nde yemek verildi.

Anma programında konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, 'Bugün insan ne diyeceğini şaşırıyor. Kutlu olsun mu diyelim' Üzülelim mi? Ağlayalım mı? Gurur mu duyalım? Hakikaten çok değişik duyguları içinde barındıran bir akşamın yıl dönümündeyiz. Okunan hatimi şerifleri, duaları, Kuran-ı Kerim tilavetlerini, vatanına canıyla siper olmuş şehitlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. ve tüm vatan sathındaki mücadelelerin kahramanı olan şehitlerimizi de rahmetle, gazilerimizi de şükranla yad ediyoruz. Canı pahasına, ülkemizi teröristlere ve işgalcilere teslim etmeyen darbeci hainlere aslanlar gibi karşı koyarken şehadete yürüyen 251 şehidimize de Allah'tan rahmet niyaz ediyor, kıymetli gazilerimize de sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. 15 Temmuz'da asalet ve cesaretiyle vatanına ve demokrasine sahip çıkan bu milletin bir ferdi olmaktan da gerçekten hele hele özellikle bu akşam gurur duyuyorum? açıklamasını yaptı.

'VATANIMIZA KASTETMEK İSTEYEN BEDHAHLARIN HER BİRİNİ BELALARI DEFETTİK'

Döğücü, 'Bu coğrafyada geçirmiş olduğumuz bin yıllık zaman diliminde bir sürü hayati meydan okumalarla karşı karşıya kaldık. Bu coğrafya öyle bir coğrafyadır. Millet olarak eşsiz ve emsalsiz fedakarlıklarla vatanımıza kastetmek isteyen bedhahların her birini belaları defettik. Onların her birini ne yaptık' Bir tarafa attık ve bağımsızlığımızı koruduk. Tarihin seyri içinde garabetle candan aziz vatanımızı yerle yeksan etmek isteyen, ülkemize hain gözlerini dikenler olmadı mı? Hep oldu. ve bu çerçevede terörizmde devamlı surette kullanılageldi. Bir maşa olarak vatanımızın izzetini, namusunu çiğnemek isteyenler işte 15 Temmuz 2016'da milletin verdiği silahları ne yaptılar? Millete doğrulttular, inanamadık" dedi.

'HALA BU ÜLKEDE FETÖ'NÜN İÇERİSİNDE MASUMLARIN OLABİLECEĞİNİ SÖYLÜYORLAR'

15 Temmuz Gazisi Orçun Şekercioğlu ise '15 Temmuz'u 15 ay sürmüş bir kardeşimizin ben. O gece, 2 kurşun yedim. Uzun namlulu silahla vurulup ölmeyen muhtemelen ender adamlardan biriydim. O anların videosunu seyrettiğim zaman o anları tekrar tekrar sizlerle beraber yaşıyoruz. 250'nin üzerinde insanımız şehit oldu. Burada yakınları var. Onların ellerinden öpüyorum. Her gün mezarlıklarda yaşıyorlar. Şehit yakınlarımız ömrü sonuna kadar mezarlıklarda yaşamaya devam ediyor. Gazilerimiz uzvunu eskisi gibi kullanamadığını her hissettiğinde 15 Temmuz'u bir kere daha yaşıyor. Mesela bende artık koşma yetisi kalmadı. Oturur pozisyonda duramıyoruz. Bacağımızı muhakkak uzatmamız lazım. Bunlardan şikayetçi olduğum için anlatmıyorum da hala bizim şehitlerimizin ve gazilerimizin ödediği bedellerden sonra bu ülkede FETÖ'nün içerisinde masumların olabileceğini söylüyorlar ya ondan dolayı bunları ifade ediyorum' diye konuştu.

Bugün ise belediye, şehit yakınları ve gazi ailelerini ziyaret edecek.