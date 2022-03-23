Sancaklıkayadibi'nin Güzelliğine Güzellik Katılıyor

Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir de, mahalleyi ziyaret ederek sahada incelemelerde bulundu.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı yatırımlarla mahallelerin kaderini değiştiriyor. Bu kapsamda Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıkayadibi Mahallesi de MASKİ'yle dönüşümü yaşıyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 3 bin 400 metre altyapı çalışması yapılan mahallede 13 bin metrekarelik üstyapı işi de tüm hızıyla devam ediyor. Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir de mahalleyi ziyaret ederek sahada incelemelerde bulundu. Mahalle Muhtarı Mustafa Kaya ile de görüşen Emir, çalışmaların hayırlı olmasını diledi. Muhtar Kaya, yapılan çalışmalar için Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

"Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımız teşekkür ediyorum"

Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün vizyonu doğrultusunda Sancaklıkayadibi Mahallesi de dönüşümü yaşıyor. Mahallemizde altyapı çalışmalarımız bitti. Üstyapı çalışmamızda da artık sona yaklaştık. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımız teşekkür ediyorum" dedi.

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