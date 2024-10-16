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Sanayide Yeşil Dönüşüm Projelerine Destek

Sanayide Yeşil Dönüşüm Projelerine Destek
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı'na yapılan 162 başvurudan 74 projenin destek almaya hak kazandığını duyurdu. Dünya Bankası iş birliğiyle 175 milyon dolarlık finansman sağlanacak.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "TÜBİTAK Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı'na yapılan 162 başvurudan 74 proje destek almaya hak kazandı. Türkiye'nin sanayide yeşil dönüşümü hız kesmeden devam ediyor" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya Bankası iş birliği ile yürüttüğümüz Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında, 175 milyon dolarlık finansman ile Yeşil Dönüşüm odaklı Ar-Ge ve yenilik projelerini destekliyoruz. Bu kapsamda açtığımız TÜBİTAK Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı'na yapılan 162 başvurudan 74 proje destek almaya hak kazandı. Destek kazanan firmalarımızı tebrik ediyor, tüm başvuru sahiplerini yeni çağrılarımızı yakından takip etmeye davet ediyorum. Türkiye'nin sanayide yeşil dönüşümü hız kesmeden devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Dünya Bankası Teknoloji Tübitak Ekonomi Güncel Çevre

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