Sanayide, oto yedek parça dükkanında çıkan yangın, bitişikteki 3 iş yerine sıçradı (2)

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜİzmir'in Bornova ilçesinde oto yedek parça satışı yapılan iş yerinde çıkan ve bitişikteki 3 iş yerine daha sıçrayan yangına, 8 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İzmir'in Bornova ilçesinde oto yedek parça satışı yapılan iş yerinde çıkan ve bitişikteki 3 iş yerine daha sıçrayan yangına, 8 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Alevler diğer iş yerlerine de sıçramadan 1 saatte güçlükle söndürüldü, 4 iş yeri kullanılmaz hale geldi. Yangının tadilat yapılan iş yerindeki kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımdan kaynaklandığı üzerinde durulduğu bildirildi.

Kadir ÖZEN / İZMİR,