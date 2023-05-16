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Sanayide, oto yedek parça dükkanında çıkan yangın, bitişikteki 3 iş yerine sıçradı (2)

Sanayide, oto yedek parça dükkanında çıkan yangın, bitişikteki 3 iş yerine sıçradı (2)

Güncel Haberler

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜİzmir'in Bornova ilçesinde oto yedek parça satışı yapılan iş yerinde çıkan ve bitişikteki 3 iş yerine daha sıçrayan yangına, 8 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İzmir'in Bornova ilçesinde oto yedek parça satışı yapılan iş yerinde çıkan ve bitişikteki 3 iş yerine daha sıçrayan yangına, 8 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Alevler diğer iş yerlerine de sıçramadan 1 saatte güçlükle söndürüldü, 4 iş yeri kullanılmaz hale geldi. Yangının tadilat yapılan iş yerindeki kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımdan kaynaklandığı üzerinde durulduğu bildirildi.

Kadir ÖZEN / İZMİR,


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Güncel

İtfaiye İzmir Güncel Haberler

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