Sanayiciler, Almanya için büyüme tahminini düşürdü, resesyon uyarısı yaptı

Almanya'da sanayiciler, ülkeye ilişkin 2022 büyüme tahminini, Rusya- Ukrayna savaşı ve Kovid-19'un devam eden etkileri nedeniyle düşürürken, Rusya'dan gelen doğal gazın kesilmesi halinde ekonomide kaçınılmaz bir "resesyon" olacağı uyarısında bulundu.

Alman Sanayi Federasyonu'ndan (BDI) Alman Sanayi Günü'nde yapılan açıklamada, ülke ekonomisine yönelik 2022 büyüme tahmininin Rusya- Ukrayna savaşı başlamadan önce duyurulan yüzde 3,5'ten yüzde 1,5'e düşürüldüğü bildirildi.

BDI Başkanı Siegfried Russwurm, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Çifte kriz, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Kovid19 salgınının etkileri sanayi için sorunlara neden oluyor." ifadesini kullandı.

Russwurm, Rus gazının Batı Avrupa'ya ulaşmaya devam etmesi halinde en erken bu yılın sonunda ekonomik üretimde Kovid-19 krizi öncesi seviyelere dönüş beklediklerini kaydetti.

Rusya'dan gaz teslimatlarının durdurulması halinde Avrupa'nın en büyük ekonomisinde resesyonun kaçınılmaz hale geleceğini vurgulayan Russwurm, "Gaz kesintisi imalat sanayi üzerinde büyük olumsuz etkiler oluşturacak ve ekonomimizi kaçınılmaz olarak resesyona sokacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Russwurm, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enerji fiyatları ve ham maddelerdeki keskin artışın yol açtığı yüksek enflasyona işaret ederek, maliyet yükünün şirketleri giderek daha fazla baskıladığını belirtti.

Çin'in sıfır Kovid-19 stratejisinin küresel ticareti "felç" ettiğini aktaran Russwurm, Rusya-Ukrayna savaşıyla ekonomide artan belirsizliğin birçok yerde şirketlerin yatırım faaliyetlerini yavaşlattığını kaydetti.

Almanya'da nisanda yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, artan yakıt ve gıda fiyatlarının da etkisiyle mayısta yüzde 7,9'a çıkarak ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana en yüksek orana ulaşmıştı.