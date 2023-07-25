Sanayici esnafı müşterisinin aracında hayatını kaybetti

- 32 yaşındaki sanayici esnafı müşterisinin aracında can verdi

Kazadan sonra kontrolden çıkarak dükkana dalan aracın şoförü hastanede hayatını kaybetti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kaportadaki rötuş işlemi için müşterisinin aracını götürürken pikabın çarpması sonucu kontrolden çıkarak oto tamirhane dükkanına giren aracı kullanan 32 yaşındaki sanayici esnafı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün kent merkezi 2. Küçük Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün isminin henüz belirlenemediği 06 PMZ 09 plakalı pikap yolda dönüş yapan Yunus Çınar yönetimindeki MOD PT 20 yabancı plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç yan yatıp önce park halindeki 03 ADK 092 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada yaralanan Çınar kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Ölen Çınar'ın kaportacı esnafı olarak uzun yıllardır sanayide çalıştığı ve kazaya karışan aracın müşterisi tarafından Almanya'dan getirildiği belirtildi. Çınar'ın araca rötuş diye adlandırılan lokal boya yapmak için müşterisinden aldığı belirtildi.

Öte yandan, yaşanan kaza anı çevredeki işlerinin güvenlik kameralarına yansımıştı.