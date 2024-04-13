Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, teleferik kazasıyla ilgili iddiaları yalanladı

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki teleferik kazasına ilişkin, "Teleferiğin bakımlarının bakanlıkça onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir şirkete yaptırıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın "Antalya Büyükşehir Belediyesinin teleferiğin bakımlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir şirkete yaptırdığı" yönündeki ifadeleri hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bahse konu şirketin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teleferiğin bakımını yapmak üzere onaylanması veya sertifikalandırılması söz konusu değildir. Sayın Yavuzyılmaz'ın ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.