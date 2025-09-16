Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TEKNOFEST 2025'te bilim tutkunlarını ağırlayacak

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2025'te 17 çadır, 15 bin 325 bin metrekare çadır alanı ve 8 yarışma çadırı ile bilim ve teknoloji tutkunlarını ağırlayacak.

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 17-21 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; bakanlık 17 çadır, 15 bin 325 bin metrekare çadır alanı ve 8 yarışma çadırı ile bilim ve teknoloji tutkunlarını ağırlayacak.

TÜBİTAK ETKİNLİK ALANLARI

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), bu yıl 12 tematik çadır ve yaklaşık 9 bin metrekarelik alanıyla bilim ve teknoloji tutkunlarıyla buluşacak. TÜBİTAK, uzaydan biyoteknolojiye, çip tasarımından yapay zekaya kadar geniş bir yelpazede etkinlikler sunuyor. TÜBİTAK, etkinlik boyunca sergi alanları, atölyeler, yarışmalar ve interaktif uygulamalarla bilimin her yaş grubuna hitap eden yüzünü festival katılımcılarıyla buluşturacak. TÜBİTAK, TEKNOFEST 2025 kapsamında; TÜBİTAK Etkinlik Çadırı, BİGG Çadırı, TÜBİTAK Fen Lisesi Çadırı, Marmara TEKNOKENT Çadırı, Bilim Merkezleri ve Ufkun Ötesinde Sergisi Çadırı, Derece Çadırı, TÜBİTAK Mağazası ve Kitapçısı ve çeşitli yarışma çadırlarıyla geniş bir yelpazede yerini alıyor.

SERGİLENECEK ÜRÜNLER

TÜBİTAK standında savunma sanayinin gözde projelerinden SOM-M, GÖKSUR, SİPER, KUZGUN KY, KUZGUN TJ, KUZGUN SS, GÖKDOĞAN, BOZDOĞAN, GÖKHAN, GÖKÇE, ayrıca TÜRKSAT 6A ve İMECE uydu maketleri, Ay Araştırma Programı uzay aracı maketi, rubidyum tabanlı atomik saat, özgün motor maketi ve Eskişehir5000 tren maketi ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

ATÖLYELER VE DENEYİM ALANLARI

Etkinlik programı kapsamında; 'Roketimi Tasarlıyorum' atölyesi, S-FORCE muharebe ortamı simülasyonu, 'Eskişehir5000' maket atölyesi, 'Enerji Serüveni' atölyesi, 'Zaman Muhafızı' VR oyunu, 'Ay' oyunu, 'Uzay Yolcusu' oyunu, uydu maketi yapım atölyeleri, 'DNA Modeli' atölyesi, 'Molekül Modelleme' atölyesi, güneş enerji panelli uzay istasyonu, rüzgar enerjisi ile enerji üreten ev, VR kutup simulasyonu, Pardus evreni, 'Metaverse Macera Adası' etkinliği, 'Elektronik Harp Komuta Merkezi' etkinliği ziyaretçilerin deneyimine açılacak. Ayrıca, 'AI Kariyer 5.0' uygulaması ile ziyaretçiler yapay zeka destekli özgeçmiş hazırlama, mülakat simülasyonu ve kariyer yönlendirme imkanına sahip olacak. TÜBİTAK destek programları başkanlıklarının faaliyet alanlarını tanıtan yapay zeka tabanlı sohbet uygulaması da festivalde ilk kez ziyaretçilerle buluşacak. Ayrıca çocuklar ve gençler için periskop yapımı, denge kuşu tasarımı, Hidrolik Kamyon Projesi, optik illüzyon aleti, kaleidoskop yapımı, yapay zeka etkinliği (Kiosk) ve Bilim Genç Bilgi Yarışması düzenlenecek.

YARIŞMA ÇADIRLARI

TÜBİTAK, TEKNOFEST kapsamında 6 farklı yarışma çadırıyla da gençleri ve girişimcileri destekliyor. 'Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması', 'Blokzincir Yarışması', 'Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması', 'TEKNOFEST Şampiyonları', 'Çip Tasarım Yarışması' ve 'Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması' festival kapsamında yer alacak. 'TEKNOFEST Şampiyonları' çadırında, geçmiş yıllarda TÜBİTAK yürütücülüğünde dereceye giren takımlar başarı hikayelerini sergiliyor.

2 bin 100 metrekarelik dev alanda kurulan 'TÜBİTAK Bilim Merkezleri ve Ufkun Ötesinde Sergisi' çadırı, TEKNOFEST 2025'in en çok ziyaret edilen bölümlerinden biri olarak öne çıkıyor. Burada astronomi, doğa bilimleri, matematik, tasarım ve teknoloji atölyelerinde 30 farklı etkinlik gerçekleştiriliyor. Dinozor sergileri, optik illüzyonlar, robot gösterileri ve sanal gerçeklik uygulamaları çocuklardan yetişkinlere her yaştan ziyaretçiye bilimi deneyimleme imkanı sunuyor. 'Ufkun Ötesinde' uzay sergisi ise Türkiye'nin uzay çalışmalarının tarihsel yolculuğunu aktarıyor, astronot kıyafetleri ve deney malzemeleri sergileniyor. Astronot imza törenleri ise ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

TÜBİTAK MAĞAZASI İLK KEZ ZİYARETÇİLERLE BULUŞUYOR

TEKNOFEST 2025'te 150 metrekare büyüklüğünde özel olarak hazırlanan TÜBİTAK Mağazası, bu yıl bir ilke imza atıyor. İlk kez satışa sunulan TÜBİTAK markalı ürünler, bilimi günlük yaşama taşıyan özgün tasarımlarıyla ziyaretçilerle buluşuyor. Bilim kitapları, popüler dergiler, bilim temalı kırtasiye ve aksesuarlar ile savunma sanayi maketlerinin yer aldığı mağaza, her yaştan katılımcıya hitap eden zengin içerikleriyle festivalin dikkat çeken duraklarından biri olacak.

POPÜLER BİLİM YAYINLARI

TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları da TEKNOFEST 2025 boyunca festival ziyaretçileriyle buluşuyor. Tüm bilim kitaplarında yüzde 20 indirim uygulanırken, etkinlik süresince TÜBİTAK'ın popüler bilim dergileri de ücretsiz olarak dağıtılacak. Böylece ziyaretçiler, bilimin eğlenceli ve öğretici dünyasını daha yakından keşfetme imkanı bulacak.

TÜBİTAK FEN LİSESİ ÇADIRI

TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK Fen Lisesi tarafından açılacak çadırda, öğrenciler ve öğretmenler, ziyaretçilere hem okulu tanıtacak hem de çeşitli bilimsel etkinlikler düzenleyecek. Çadırda fizik, kimya ve biyoloji alanlarında deneyler, okulun robotik takımları tarafından geliştirilen robotların sergisi ve ödüllü 'Kahoot' bilgi yarışmaları yer alacak. Ziyaretçilere interaktif bir deneyim sunmayı hedefleyen bu etkinliklerde dereceye girenlere TÜBİTAK Fen Lisesi logolu özel hediyeler verilecek.

TÜBİTAK BİGG ÇADIRI

800 metrekarelik alanda kurulacak BiGG Çadırı, TÜBİTAK'ın girişimcilik ekosistemine sağladığı katkıyı gözler önüne serecek. TÜBİTAK BiGG desteğiyle kurulan 30 firma, geliştirdikleri ürün ve prototipleri sergileyecek. Girişimcilik hikayeleri ve başarı öykülerinin paylaşılacağı çadırda ayrıca ziyaretçiler, TÜBİTAK'ın girişimcilere sunduğu destek mekanizmaları hakkında bilgi edinebilecek.

MARMARA TEKNOKENT ÇADIRI

Marmara TEKNOKENT, bu yıl TEKNOFEST'te Kuluçka Merkezi, Teknoloji Transfer Ofisi ve farklı girişimci firmalarla yerini alacak. Çadırda, ziyaretçilere teknokentin sunduğu hizmetler, iş birliği fırsatları ve destek programları aktarılırken, 7 yenilikçi firma da kendi ürün ve çözümlerini katılımcılarla buluşturacak. Sanal gerçeklik muharebe simülasyonlarından lazer markalama cihazlarına, yapay zeka tabanlı güvenlik yazılımlarından yeni nesil oyun teknolojilerine kadar farklı alanlarda geliştirilen çözümler etkinlik boyunca tanıtılacak.

TUA ETKİNLİKLERİ

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), festival süresince hem Bakanlık Ortak Etkinlik Alanı'nda hem de kendi standında çeşitli etkinlikler düzenleyecek. 'Roket Maketi' atölyesi ile gençler roket tasarımı deneyimi yaşayacak. Gençlere temel roket teknolojileri, aerodinamik prensipler ve uzay biliminin pratik yansımaları aktarılacak. 'Mission: ISS VR' deneyimi ile ziyaretçiler Uluslararası Uzay İstasyonu'nda astronotların yaşamına tanık olacak. Görev simülasyonları ve uzay ortamına dair görsel-işitsel deneyimlerle uzay bilimine ilgiyi artırmak hedefleniyor. Bilgi yarışması; 5 gün boyunca her gün uzay, astronomi, bilim tarihi ve Türkiye'nin uzay faaliyetlerini kapsayan çoktan seçmeli sorular ile gençlerin bilgisini sınayacak, eğlenceli ve öğretici bir yarışma formatı uygulanacak. 5 gün boyunca her gün Türkiye'nin 2026 yılında ev sahipliği yapacağı Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026 Antalya) hakkında bilgilendirme yapılacak. Festival boyunca bakanlık standının sahne alanında, TUA tarafından her gün düzenli olarak iki temel etkinlik gerçekleştirilecek.

KOSGEB, bu yıl yürütücülüğünü üstlendiği Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması ile üretimde verimlilik ve yerlileşmeye katkı sağlayacak projeleri destekliyor. Yarışmaya katılan takımlara 1,4 milyon TL malzeme desteği, dereceye girenlere ise toplamda 914 bin TL ödül sağlanacak. Festival boyunca KOSGEB standında; KOSGEB destekleri hakkında bilgilendirmeler, Atak helikopter simülasyon eğitimi, artırılmış gerçeklik gözlük ile güneş sistemini tanıma eğitimi, kodlamaya giriş eğitimi ve 'Kahoot' bilgi yarışmaları düzenlenecek.

TSE, GENÇLERİ STANDARTLARIN DÜNYASIYLA TANIŞTIRACAK

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), TEKNOFEST'te gençleri standartların dünyasıyla tanıştıracak. Katılımcılar; manyetik parçacıkla muayene ve manyetizma deneyi, mikroskopla balda polen ve peynirde küf metotları deneyi, darbe deneyi ve güç analizörü deneyini ve manyetik parçacıkla muayene ve manyetizma deneyi bizzat uygulayabilecek. Mühendisler eşliğinde deneye katılan öğrencilere TEKNOFEST logolu önlükler giydirilecek, deney sırasında deneyin amacı anlatılacak ve bu cihazlarla öğrenciler deneyleri gerçekleştirecek. Ayrıca TSE bilgi yarışmaları ile standartlara dair farkındalık artırılacak.

TÜRKPATENT ISIF'25-10'UNCU ULUSLARARASI BULUŞ FUARI

TÜRKPATENT, TEKNOFEST 2025 kapsamında ISIF'25-10'uncu Uluslararası Buluş Fuarı'na ev sahipliği yapacak. 23 ülkeden, 391'i yerli 469 buluş sergilenecek. 42 girişim, yatırımcılarla buluşma fırsatı bulacak. 19 Eylül'de düzenlenecek ödül töreninde ISIF'25 Grand Prix Ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilecek.

Patentle Türkiye: 4'üncü Üniversiteler Patent Yarışması'na 55 ilden 101 üniversiteden 800 başvuru alındı. Yarışmanın ödül töreninde yarışmanın birincisine 100 bin TL, ikinciye 80 bin TL, üçüncüye 60 bin TL, dördüncü, beşinci ve altıncıya 50 bin TL, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu ve onuncuya 40 bin TL ve geri kalan ilk 20'ye giren 10 öğrenciye 30 bin TL olmak üzere toplam 850 bin TL ödül verilecek. Ödül töreni 21 Eylül saat 11.00'de yapılacak. TÜRKPATENT standında ziyaretçiler için bilgilendirme seminerleri ve 'kahoot' yarışmaları düzenlenecek.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), TEKNOFEST 2025'te Doktora Bilim Ödülleri ile Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık ve Yaşam Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Temel Bilimler alanlarında 14 akademisyeni ödüllendirecek. Toplam 1,1 milyon TL tutarındaki ödüller, festivalin ana sahnesinde sahiplerini bulacak. Ödüllü 'kahoot' bilgi yarışmaları, TÜBA yayınlarının tanıtımı ve dağıtımı ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve İBTAV iş birliğiyle hazırlanan İslam Bilim Tarihi Sergisi ile festivalde yer alacak. Ana sahne etkinliklerinin yanı sıra TÜBA standında yer alan kiosk makinelerinde de bilgi yarışmaları düzenlenecek.

Bakanlık standı içinde yer alan Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü bölümünde, İstanbul Kalkınma Ajansı ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın projeleri tanıtılacak. İstanbul Kalkınma Ajansı, Bahçeşehir Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü iş birliğiyle geliştirilen ANIMIST, İstanbul Animasyon Platformu Projesi ile festivalde yer alacak. Bu platform, sürdürülebilirlik, teknoloji ve animasyon ekseninde çocuklar, gençler ve aileleri etkileşimli deneyimlerle buluşturacak. Ziyaretçiler hem eğlenerek hem de öğrenerek ekoloji ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalık kazanacak. Etkinlik kapsamında; 'Camera Obscura' deneyimi ile ışığın ve görüntünün temel prensipleri keşfedilecek. 'Optik Oyuncak' atölyesi ile thaumatrope ve zoetrope gibi basit animasyon araçları yapılacak. İSTKA ayrıca, Türk Yıldızları İstanbul uçuşu VR deneyimi ile ziyaretçilere unutulmaz bir yolculuk yaşatacak. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ise deneyimli Siber Vatan öğrenci ve takım liderleri ile ilkokuldan üniversiteye her yaş grubuna hitap eden siber güvenlik etkinlikleri düzenleyecek. Ziyaretçiler, 'Siber Vatan' temalı etkinliklerle hem eğlenceli hem öğretici bir deneyim yaşayacak.