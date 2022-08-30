Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Teknolojik Tayfa" gösterisini izledi Güncel Haberler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST KARADENİZ'de sahnelenen "Teknolojik Tayfa" gösterisini izledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST KARADENİZ'de sahnelenen "Teknolojik Tayfa" gösterisini izledi. Sevilen çizgi film karakterlerinin canlandırıldığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hayata geçirilen "Teknolojik Tayfa" adlı çocuk oyunu, Samsun'un Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'de çocuklarla buluştu. Bakan Varank da çocuklarla birlikte gösteriyi izledi. Varank, burada yaptığı konuşmada, bütün çocukların teknolojiyle ilgilenmesini arzuladıklarını söyledi. Çocuklardan başarılı birer bilim insanı olmaları konusunda söz alan Varank, "Teknolojik Tayfa'yı siz kuracak mısınız? Maşallah. Siz böyle yaparsanız bizim sırtımız yere gelmez." ifadesini kullandı. Varank, daha sonra "Teknolojik Tayfa" karakterleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Güncel Kaynak: AA / Kemal Ceylan Çarşamba Havalimanı Mustafa Varank Samsun Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 'Teknolojik Tayfa' gösterisini izledi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.