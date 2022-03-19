Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Siz geçmişte olduğu gibi yerli ve milli projelerin önüne takoz olarak mı bu ülkeyi yönetmeye talip olacaksınız?" - Haberler

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Siz geçmişte olduğu gibi yerli ve milli projelerin önüne takoz olarak mı bu ülkeyi yönetmeye talip olacaksınız?"

AA - Mehmet Kumcağız - Güncel
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Merzifon OSB Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası'nda düzenlenen "20 Fabrika Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Merzifon OSB Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası'nda düzenlenen "20 Fabrika Toplu Açılış Töreni"ne katıldı. (3)

"Bakıyorsunuz bir tanesi çıkmış diyor ki, 'Siz İstanbullularla İzmirlileri birleştirmek için mi bu köprüleri yapıyorsunuz.' Gerçekten biz bu zihniyeti anlamakta zorlanıyoruz"

"Bu kişiler bir de bu ülkenin yönetimine talip olmaya kalkıyorlar. Siz geçmişte olduğu gibi yerli ve milli projelerin önüne takoz olarak mı bu ülkeyi yönetmeye talip olacaksınız?"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Siz geçmişte olduğu gibi yerli ve milli projelerin önüne takoz olarak mı bu ülkeyi yönetmeye talip olacaksınız?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Siz geçmişte olduğu gibi yerli ve milli projelerin önüne takoz olarak mı bu ülkeyi yönetmeye talip olacaksınız?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Siz geçmişte olduğu gibi yerli ve milli projelerin önüne takoz olarak mı bu ülkeyi yönetmeye talip olacaksınız?

AA / Mehmet Kumcağız - Güncel

Mustafa Varank, Açılış Töreni, Milli, OSB, Güncel, Haberler

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