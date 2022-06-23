Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Konya Bilim Festivali'nin açılış töreninde konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir ülke için doğru ekonomik istikametin belirlenmesinin, yerli ve milli teknoloji politikaları oluşturmaktan geçtiğini belirterek, Türkiye'yi teknoloji alanında global bir üs haline getirme hedefiyle hareket ettiklerini bildirdi.

Varank, Konya Bilim Merkezinde düzenlenen, Akıncı SİHA'nın gösteri uçuşu düzenlediği, 9. Konya Bilim Festivali'nin açılış töreninde, Muğla'da meydana gelen orman yangınlarının üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Yangınlar nedeniyle Muğlalılara geçmiş olsun dileklerini ileten Varank, "Ülkemizin cennet köşelerinde çıkan bu yangınlar inanın ciğerlerimizi yakıyor ama vatandaşlarımız emin olsun, müsterih olsun, devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş urumda. İnsansız hava araçlarımız anlık görüntü alıyor, yangın söndürme uçakları, helikopterler ve arazözler de anında yangına müdahale ediyor. İtfaiye ve orman personelimiz, güvenlik güçlerimiz canı pahasına sahada mücadele ediyor. Bunun yanında elbette vatansever gönüllü vatandaşlarımız da bu ekiplere yardımcı oluyorlar. İnşallah en kısa sürede bu yangın kontrol altına alınacak ve sonrasında yapacağımız ağaçlandırma çalışmalarıyla felaketin izlerini tamamen sileceğiz." diye konuştu.

Konya Bilim Merkezi'nin açılışında modern teknolojilerle donatılmış, Türkiye'nin ilk ve en büyük bilim merkezinin ihtişamı karşısında çok heyecanlandığını anlatan Varank, "Bu heyecan şimdi haklı bir gurura dönüşmüş durumda. Çünkü o gün Konya'da yaktığımız bilim ve teknoloji meşalesi ülkemizin dört bir köşesine yayıldı. Yaktığımız meşaleyle milyonlarca gencimize bilim ve teknoloji sevdasını aşıladık." ifadelerini kullandı.

Varank, artık bir ülkenin ekonomik bağımsızlığının, teknolojik bağımsızlığıyla eşdeğer konuma geldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Artık 'Uluslararası ilişkileri tayin eden en büyük güç nedir' diye sorsanız, herhalde 'Teknolojidir' diye cevap verirler. Katma değerli üretim yapan, yenilikçi ekosisteme sahip ülkeler, uluslararası arenada da şu anda söz sahibi ülkeler konumunda. Kendisine doğru ekonomik istikamet çizmek isteyen bir ülkenin atacağı ilk adım, yerli ve milli teknoloji politikası oluşturmaktan geçiyor. İşte biz Türkiye'yi teknoloji alanında global bir üs haline getirmek için milli teknoloji hamlesi vizyonunu ortaya koyduk. Teknolojiyi takip eden değil, teknolojiye yön veren bir ülke olmak için kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Bu vizyonu ortaya koyarken, ülkemizin en büyük gücü olan gençlerimize güvenmeye devam ediyoruz. Biliyoruz ki ülkemizin aydınlık yarınları, bilimin ve teknolojinin peşinden giden gençlerimiz sayesinde mümkün olacaktır. Bu sözler asla içi boş sözler değil. 20 yıllık iktidarımıza baktığımızda herkes bizim gençliğe yönelik ürettiğimiz hizmetleri takdirle karşılıyor."

Gençler için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Varank, "Alanlarında lider olan bilim insanlarını ülkemize getirerek üniversitelerimizi adeta birer araştırma üssü haline çeviriyoruz. Teknoparklar, bilim merkezleri, ar-ge merkezleri inşa ederek genç araştırmacılarımıza en uygun çalışma ortamını hazırlıyoruz. Gençlerimiz araştırma kültürünü kazanabilsinler diye ülkemizin dört bir köşesinde TEKNOFEST'ler, bilim festivalleri düzenliyoruz. Yaptığımız tüm bu çalışmaların, verdiğimiz emeklerin gençlerimize pozitif bir şekilde sirayet ettiğini de memnuniyetle takip edebiliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Varank, Konya Bilim Festivali'nin kentte bilim ve teknolojinin toplumsallaşması açısından kritik bir yere sahip olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atölyelerden, sergilere kadar burada gerçekleştirilen birçok etkinlikle, milletimiz teknoloji alanında geldiğimiz noktayı bizzat yaşayarak görebiliyor. Stantların arasında dolaşırken İHA'lar başta olmak üzere savunma sanayiinde çığır açan yenilikleri inceleyebiliyor. İnanıyorum ki bu teknolojiler gençlerimiz için, evlatlarımız için birer ilham kaynağı olacak. Çünkü tüm bu ürünler, tüm bu teknolojiler kentin potansiyeline inanan bir gençliğin, istediğinde neler başarabileceğini en açık göstergesi. Biliyorsunuz biraz önce meydana girdiğimizde AKINCI SİHA hepimizin üzerinden geçti. İşte o AKINCI'yı inşa eden gençlerin yaş ortalaması 30'un altında. İşte gençlerimize güvenirsek, gençlerimize yatırım yaparsak neler başardıklarının en güzel örneğini bu meydanda, bu festivalde hep birlikte göreceğiz. İnanıyoruz ki işte ondan ilham alan gençlerimiz, evlatlarımız, yarının Selçuk Bayraktar'ları, yarının Aziz Sancar'ları olmak için çalışacaklar ve bunu da başaracaklar."

Varank'tan, Erzurum'daki gözlem etkinliğine davet

Bakanlık olarak bağlı ve ilgili kuruluşlarla bilimsel etkinlikleri Türkiye'nin her tarafında desteklemeye devam ettiklerini dile getiren Varank, onlardan birinin yakın zamanda Diyarbakır Zerzevan'da gerçekleştirilen gözlem etkinliği olduğunu söyledi ve alandaki vatandaşlara etkinlikten görselleri izletti.

Bu gözlem etkinliklerinden birini de Erzurum'da 22-24 Temmuz'da gerçekleştireceklerini anlatan Varank, "Erzurum'da şu anda Avrupa'nın en büyük teleskopunu inşa ediyoruz. Doğu Anadolu Gözlemevi'nde bir gökyüzü gözlem etkinliği düzenleyeceğiz. Burada da başvurularımız şu anda devam ediyor. TÜBİTAK'ın web sitesinden ben Konyalıları, tüm Türkiye'yi bu gözlem etkinliğine başvurmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Varank, Bakanlık olarak Konya'nın yanında durmaya devam edeceklerini vurgulayarak, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de burada yaptığı konuşmada, Muğla Marmaris bölgesinde devam eden yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangınla yoğun çalışmalarla mücadele edildiğini anlatan İleri, "Bu yangın, Deniz Kuvvetleri'ne ait bir İHA tarafından tespit edildikten sonra ilk 8 dakikada müdahalede bulunulan bir yangın. Devlet şu an itibariyle tüm imkanlarıyla sahada. Bakanlarımızın liderliğinde Cumhurbaşkanımızın yakın takibiyle önemli bir mücadele veriliyor. Tüm bu mücadele sürecinde moral bozma odaklı manipülasyon ve dezenformasyon çabalarını da esefle ve üzüntüyle takip ediyoruz. Biliyoruz ki milletimiz her şeyin farkında ve bu süreci de yakinen takip ediyor." diye konuştu.

İleri, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da bir konuşma yaparak festivalin kent ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

Festivalin açılışına Bakan Varank ile AK Parti genel başkan yardımcıları İleri ve Usta'nın yanı sıra Konya Valisi Vahdettin Özkan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve bazı milletvekilleri katıldı.

Bakan Varank programın ardından, festival alanında bulunan stantları tek tek ziyaret ederek, vatandaşlarla ve çocuklarla sohbet etti, sonrasında da Düzgünler Plastik Boru Üretimi Fabrikası'nı ziyaret ederek, yetkililerden üretim çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.