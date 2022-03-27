Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Eğer dünyada var olmak istiyorsanız, markalar oluşturmalısınız"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ile Türkiye'yi kalkındırmak istediklerini belirterek, "Eğer dünyada var olmak istiyorsanız, markalar oluşturmalısınız" dedi.

Dondurmasıyla meşhur Kahramanmaraş'ı dünyaya tanıtan önemli markalardan Mado, yıllık 8 milyon dolarlık ihracatıyla 40'ın üzerinde ülkeye satış yapıyor. Dondurmayla başlayan, tatlı, pasta ve unlu mamuller ile ürün gamını genişleten Maraşlı şirket, Kanada'dan Çin'e kadar Türk lezzetlerini dünya ile buluşturuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Kahramanmaraş ziyareti sırasında Mado'nun yeni üretim kompleksini ziyaret etti. Bakan Varank, AB Büyükelçisi Meyer-Landrut ile birlikte dondurma kesti, baklava açtı ve baklava tepsilerine şerbet döktü. Mado Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kanbur'un ev sahipliğindeki ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Varank, tesiste çoğu kadın 2 bine yakın kişinin istihdam edildiğini söyledi.

"BURADAN 40'TAN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPILIYOR"

Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ile Türkiye'yi kalkındırmak istediklerini kaydeden Bakan Varank, "Eğer dünyada var olmak istiyorsanız, markalar oluşturmalısınız" dedi. AB Büyükelçisi Meyer-Landrut da Mado'yu daha önce duyduğunu ifade ederek "Fakat bu kadar büyük üretim kapasitesi ve üretim tesisi olduğunu aynı zamanda da bu kadar büyük ihracat kapasitesi olduğunu bilmiyordum. Buradan 40'tan fazla ülkeye ihracat yapılıyor. Bazı ürünler, hazır halde gidiyor, bazıları da donuk halde yurt dışına gönderiliyor. Avrupa standartlarında üretim yapan bir tesisin Kahramanmaraş'ta olması çok değerli. Keçi sütüne dönük bu kadar ciddi bir sanayinin geliştirilmesi çok önemli" dedi.

"ARADIĞIMIZ MODEL"

Türkiye'yi; yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla kalkındırmak istediklerini anlatan Varank, "İşte Mado'nun Kahramanmaraş'ta başardığı model aslında bizim aradığımız model. Bu manada yatırımcılara da bu aileye de gerçekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"GIDA SEKTÖRÜ DE DAHİL YENİ MARKALAR DÜNYADA TANINAN MARKALAR ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Bakan Varank, yurt dışında 900'e yakın şubede Mado ürünleri satıldığını aktararak "Dünyada var olmak istiyorsanız, markalar oluşturmalısınız. Türk Hava Yolları ve Getir ile tabii ki ülke olarak gurur duyuyoruz ama bunları yeterli görmüyoruz. Biz sanayinin her alanında gıda sektörü de dahil yeni markalar dünyada tanınan markalar çıkarmak istiyoruz. Bu manada Mado'nun ortaya koyduğu model de gerçekten başarılı" değerlendirmesinde bulundu.

MEYER-LANDRUT: "BU KADAR BÜYÜK İHRACAT KAPASİTESİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

AB Büyükelçisi Meyer-Landrut da Kahramanmaraş ziyareti sırasında AB fonları ile finanse edilen Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Sanayi Sitesi ve ardından Mado'nun dondurma üretim tesisini gezdiğini belirterek "Mado'yu daha önce duymuştum fakat bu kadar büyük üretim kapasitesi ve üretim tesisi olduğunu aynı zamanda da bu kadar büyük ihracat kapasitesi olduğunu bilmiyordum" diye konuştu.

MEHMET SAİT KANBUR: "SIRADA ENDONEZYA VE MALEZYA VAR"

Mado Yönetim Kurulu Başkanı Kanbur da dünyanın birçok noktasına dondurmanın yanı sıra geleneksel yöntemler kullanılarak hazırlanan 20 çeşit yemek ve 15 çeşit tatlı gönderdiklerini söyledi. Endonezya ve Malezya pazarlarında ciddi yatırımcıları olduğunu ifade eden Kanbur, "Pandemi olmasaydı daha geniş pazarlarda vardık. Türk insanının hem gücünü, emeğini hem de damak tadını dünyaya tanıtmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(Ali Nargüner - Ahmet Furkan Güla/İHA)