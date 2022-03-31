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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, CW Enerji fabrikasını gezdi

AA - Ayşe Yıldız - Güncel
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, CW Enerji fabrikasını gezdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya'dan 60 ülkeye ihracat yapan CW Enerji fabrikasını ziyaret etti.

ANTALYA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya'dan 60 ülkeye ihracat yapan CW Enerji fabrikasını ziyaret etti.

Antalya'da temaslarını sürdüren Varank, Döşemealtı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren CW Enerjiye geldi. Varank, yeni nesil güneş panelleri, destek panellerini inceledi, CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yıllık 1,3 GW güneş paneli üretim kapasitesiyle Avrupa ve Türkiye'nin en büyük güneş paneli üretim firması olduğu bildirilen fabrikayı gezen Varank, bir araç firmasının talebiyle örnek tasarımı hazırlanan elektrik şarj istasyonu çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Varank, fabrika çalışanlarıyla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye'deki yatırımlarının yanı sıra Avrupa ve Uzak Doğu'da da 2009'dan bu yana güneş paneli üretimi gerçekleştirdiği belirtilen CW Enerji'nin, 60 ülkeye ihracat yaptığı kaydedildi.

AA / Ayşe Yıldız - Güncel

Mustafa Varank, İhracat, Antalya, Enerji, Güncel, Haberler

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