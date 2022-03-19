Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Cumhurbaşkanımız liderliğinde ortaya koyduğumuz Milli Teknoloji Hamlesi ile topyekün bir kalkınmayı hedefliyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Merzifon OSB Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası'nda düzenlenen "20 Fabrika Toplu Açılış Töreni"ne katıldı. (2)

"Firmalarımızı ziyaret ettik. 4 firmayı ziyaret ettik. Hepsi dediler ki 'Sayın Bakanım yatırımlarımız genişletmeye devam ediyoruz.' Bir kısmı dedi ki, 'Sayın Bakanım yerimiz yok bize yer verin. Biz yatırıma devam edeceğiz.' Hepsi pandemi sürecinde istihdamlarını ciddi oranda artırmışlar"

"Biz gerçekten bu Amasya'da, Merzifon'da gördüğümüz tabloyu Türkiye'nin her tarafında görebiliyoruz"

"Cumhurbaşkanımız liderliğinde ortaya koyduğumuz Milli Teknoloji Hamlesi ile topyekün bir kalkınmayı hedefliyoruz."