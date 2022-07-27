Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Çanakkale'de ziyaretlerde bulundu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çanakkale'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çanakkale'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Kale Grubu'nun 65'inci Yıl Seramik Bayramı ve Granit Slab Fabrikası Temel Atma Töreni'ne katılan Varank, buradan Ezine'de Millet Bahçesi açılışına geçti. Ardından Lapseki'deki TÜMAD Madenciliğe giden Bakan Varank, burada şirket yetkililerince karşılandı. Lapseki'nin Çardak beldesinde bulunan Tekno Park ek bina inşaat alanına geçen Varank, Tekno Park Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Erkan Bil'den bölge hakkında bilgi aldı. Buradaki ziyaret sonrası Lapseki Belediyesini ziyaret eden Varank, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz tarafından karşılandı. Belediye personeliyle sohbet eden Varank, belediyenin yatırımlarını inceledi. Bakan Varank'a, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat eşlik etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı. Güncel AA / Burak Akay Mustafa Varank Çanakkale Güncel Haberler

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