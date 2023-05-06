Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa 20. Kitap Fuarı'nı ziyaret etti
Güncel Haberler
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa 20. Kitap Fuarı'nda stant açan firmaların görevlileri ve çocuklarla bir araya geldi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa 20. Kitap Fuarı'nda stant açan firmaların görevlileri ve çocuklarla bir araya geldi.
Bakan Varank, TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen fuarı gezdi.
Varank, TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde yarın sona erecek fuardaki stantlarda görevlilere kolaylıklar diledi.
TÜBİTAK standında çocuklara dergi hediye eden Varank, ziyaretçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel