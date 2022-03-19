Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Artık 250 milyon liraya kadar ciro yapan bütün işletmelerimiz küçük ve orta ölçekli işletmelerden sayılacak" - Haberler

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Artık 250 milyon liraya kadar ciro yapan bütün işletmelerimiz küçük ve orta ölçekli işletmelerden sayılacak"

AA - Mehmet Kumcağız - Güncel
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Merzifon OSB Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası'nda düzenlenen "20 Fabrika Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Merzifon OSB Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası'nda düzenlenen "20 Fabrika Toplu Açılış Töreni"ne katıldı. (4)

"Artık 250 milyon liraya kadar ciro yapan bütün işletmelerimiz küçük ve orta ölçekli işletmelerden sayılacak ve bizim KOBİ desteklerimizden faydalanmaya devam edecek"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Artık 250 milyon liraya kadar ciro yapan bütün işletmelerimiz küçük ve orta ölçekli işletmelerden sayılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Artık 250 milyon liraya kadar ciro yapan bütün işletmelerimiz küçük ve orta ölçekli işletmelerden sayılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Artık 250 milyon liraya kadar ciro yapan bütün işletmelerimiz küçük ve orta ölçekli işletmelerden sayılacak

AA / Mehmet Kumcağız - Güncel

Mustafa Varank, Açılış Töreni, ciro, OSB, Güncel, Haberler

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