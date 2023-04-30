Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan araştırmacı bursiyerlere müjde Bakan Varank, "Bizden burs alan fiili olarak bir yerden maaş almayan bursiyerlere isteğe bağlı yaptıracakları sigortalarının bedelinin yüzde 50'sini TÜBİTAK olarak biz ödeyeceğiz" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan araştırmacı bursiyerlere müjde

Bakan Varank, "Bizden burs alan fiili olarak bir yerden maaş almayan bursiyerlere isteğe bağlı yaptıracakları sigortalarının bedelinin yüzde 50'sini TÜBİTAK olarak biz ödeyeceğiz"

İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yüksek Teknoloji Platformları deneyim paylaşımı ve tanıtım imza törenine katıldı. TÜBİTAK-Bakanlık ve 12 platform arasında imzalanan protokolde araştırmacı bursiyerlere müjde veren Bakan Varank, " Bizden burs alan fiili olarak bir yerden maaş almayan bursiyerlere isteğe bağlı yaptıracakları sigortalarının bedelinin yüzde 50'sini TÜBİTAK olarak biz ödeyeceğiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-TÜBİTAK ve 12 teknoloji platformu arasında 1004 programı çerçevesinde sanayi, üniversite ve kamu güçlerinin birleştirildiği 12 yeni platform açıklanarak, imza protokolü imzalandı. Atatürk Havalimanı DHMİ (Devlet Hava Meydanları İdaresi) Akademisinde gerçekleşen törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve çok sayıda davetli katıldı. Protokol kapsamında kurumların iklim değişikliği kaynaklı sorunlardan salgın hastalıklara, güvenlikten çevreye pek çok sorun mercek altına alarak, aşı-ilaç, gıda-tarım, nanoteknoloji, makine imalat, batarya teknolojileri, lazer gibi kritik alanlarda önemli projeler geliştirilmesi hedefleniyor. Geliştirilen teknolojik çalışmalar, özel sektöre transfer etmesi bekleniyor.

Program TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın konuşmasıyla başladı. Daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, " Özetle her zaman olduğu gibi bu dönemde de biz eser ve hizmet siyasetimize devam ediyoruz. Türkiye yüksek teknolojide katma değerde yerinde sayıyor diyenlere inat daha güçlü daha müreffeh bir Türkiye'ye yani Türkiye yüz yılına doğru kararlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz" dedi.

"Küresel ölçekte sürdürülebilir yapay zeka çalışmaları yapıyoruz"

Yapay zeka çalışmaları hakkında konuşan Bakan Varank, "Birlikte çalışma yaklaşımıyla geliştirdiğimiz eko sistemlerden bir tanesi de yapay zekadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak ortaya koyduğumuz stratejilerle küresel ölçekte değer üreten sürdürülebilir bir yapay zeka ekosistemi inşa ediyoruz. Dolayısıyla yine kamu sanayi akademi ve girişimciler arasındaki çok paydaşlı iş birliğini en üst seviyede gerçekleştirmeyi öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

Bilimsel araştırma yapan ve herhangi bir yerde çalışmadan bakanlıktan burs alan görevlilere müjde veren Varank "Teknolojinin lokomotifi araştırmacı insan kaynağına yönelik önemli bir müjdeyi de buradan sizlerle kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Halihazırda bir kurumda çalışmadan bizden burs alan doktora ve doktora sonrası araştırmacılarla karşılaştığımızda sürekli bizlere söylediği bir sorun vardı. Sayın bakanım biz sizden burs alıyoruz, ciddi manada çalışmalar yapıyoruz ama bizim sigortamız başlamıyor bu da bir çözüm bulur musunuz? Dediler. Biz de arkadaşlarımızla oturduk bir çözüm geliştirdik. Bizden burs alan fiili olarak bir yerden maaş almadan sadece bizim verdiğimiz burslarla geçiren araştırmacımızın isteğe bağlı yaptıracakları sigortalarının bedelinin yüzde 50'sini bundan sonra TÜBİTAK olarak biz ödeyeceğiz. Bu sayede arkadaşlarımız emekli olma yolunda biraz kendileri birazda biz katkı vereceğiz. Böylece hep o bizden talep ettikleri emeklilik süreçleri başlamış olacak. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.