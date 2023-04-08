Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dijital Sultanbeyli Projesi'nin açılışında Togg T10X kullandı

Türkiye'nin mobilite markası Togg'un T10X akıllı cihazları teslim edilmeye başlandı. Bakan Varank, Togg'u makam aracı olarak kullanan ilk bakan oldu. Programa katılanlar Togg'a yoğun ilgi gösterdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dijital Sultanbeyli Projesi'nin açılışına Togg T10X ile geldi. Togg'u makam aracı olarak kullanan ilk bakan olan Varank, 'Mutluyuz, gururluyuz' dedi.

Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg'un T10X akıllı cihazlarının sahiplerine teslim edilmek üzere sevkiyatına başlandı. Togg, bugün itibarıyla bakanlıklara da teslim edildi.

İstanbul Sultanbeyli'deki programlarına Togg T10X ile gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'u makam aracı olarak kullanan ilk bakan oldu. Programdaki vatandaşlar da Togg'a yoğun ilgi göstererek bol bol fotoğraf ve video çekti.