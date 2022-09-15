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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AirTaxi Dikey Hava Gösterisi'ne katıldı (1)

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, Gebze Bilişim Vadisi AirCraft Airports'a gelmesi AIRTAXI Dünya Kongresi Etkinlik Direktörü Ceren Baktimur'un etkinliği sunumu Aircar'ın kurucusu Eray Altunbozar'ın sunumu Bilişim Vadisi şirketlerinden Zyrone, Dasal, Autogyro ve AirCar'ın uçması...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, Gebze Bilişim Vadisi AirCraft Airports'a gelmesi

AIRTAXI Dünya Kongresi Etkinlik Direktörü Ceren Baktimur'un etkinliği sunumu

Aircar'ın kurucusu Eray Altunbozar'ın sunumu

Bilişim Vadisi şirketlerinden Zyrone, Dasal, Autogyro ve AirCar'ın uçması

Bakan Varank'ın BAYKAR Teknoloji'nin geliştirdiği Cezeri ile poz vermesi KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AirTaxi Dikey Hava Gösterisi'ne katıldı (1)

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel

Mustafa Varank Bilişim Vadisi Gebze Güncel Haberler

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