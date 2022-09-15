Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AirTaxi Dikey Hava Gösterisi'ne katıldı (1) Güncel Haberler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, Gebze Bilişim Vadisi AirCraft Airports'a gelmesi AIRTAXI Dünya Kongresi Etkinlik Direktörü Ceren Baktimur'un etkinliği sunumu Aircar'ın kurucusu Eray Altunbozar'ın sunumu Bilişim Vadisi şirketlerinden Zyrone, Dasal, Autogyro ve AirCar'ın uçması... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, Gebze Bilişim Vadisi AirCraft Airports'a gelmesi AIRTAXI Dünya Kongresi Etkinlik Direktörü Ceren Baktimur'un etkinliği sunumu Aircar'ın kurucusu Eray Altunbozar'ın sunumu Bilişim Vadisi şirketlerinden Zyrone, Dasal, Autogyro ve AirCar'ın uçması Bakan Varank'ın BAYKAR Teknoloji'nin geliştirdiği Cezeri ile poz vermesi KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AirTaxi Dikey Hava Gösterisi'ne katıldı (1) Güncel Kaynak: AA / İbrahim Aktaş Mustafa Varank Bilişim Vadisi Gebze Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AirTaxi Dikey Hava Gösterisi'ne katıldı (1) - Haberler

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