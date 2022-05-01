Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'u kutladı.

Varank, maç sonu gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile görüştüğünü söyledi.

Futbolun Trabzon için çok önemli ve değerli olduğunu vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Trabzonlular futbolla yatıp futbolla kalkan insanlar, çocukluklarından itibaren ailelerinde, çevrelerinde hep futbolla yaşıyorlar. Biz de tabii bir Trabzonlu olarak aynı atmosferde büyüdük, dolayısıyla böyle zorlu bir maratondan sonra ve 38 sene bekledikten sonra bu şehrin şampiyonluğu tekrar yakalamış olması bu şehri ayağa kaldırdı, Trabzonluları ayağa kaldırdı. İnşallah güzel hemşehrilerimiz bu şampiyonluğu kutlayacaklar."

Varank, silah atılmaması yönünde yapılan çağrılara dikkati çekerek, "Başkanlarımız bir çağrı yaptılar, 'Silah kullanılmasın' dediler, dolayısıyla en güzel şekilde inşallah bu şampiyonluğu hemşehrilerimiz kutlayacaklar. Şehrimiz mutlu, şehrimiz mutlu olunca biz de mutluyuz. İnşallah bu şampiyonluk Türk futbolu adına hayırlı, uğurlu olsun diyoruz." dedi.

Maçın heyecanlı geçtiğini de belirten Varank, "Antalyaspor son dakikaya kadar maçı bırakmadı, güzel zevkli de bir maç oldu, hayırlı olsun diyoruz." ifadesini kullandı.