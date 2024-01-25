Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonunda 'VOKALKORD' isimli deneyin sonucunu paylaştı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, 'VOKALKORD' deneyi ile mikro yerçekimi ortamında ortaya çıkan rahatsızlıkların sesteki frekans değişimleri ile tespit edilebilir olup olmadığını araştırdıklarını açıkladı.
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonunda 'VOKALKORD' isimli deneyin yanıtımını paylaştı.
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deney 4: 'VOKALKORD' Türk Uzay Bilim Misyonundaki onüç deneyden biri olan 'VOKALKORD' deneyi ile; 'Mikro yerçekimi ortamında ortaya çıkan rahatsızlıklar sesteki frekans değişimleri ile tespit edilebilir mi?' sorusunun cevabı aranıyor" dedi.