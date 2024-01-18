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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk uzay yolcusunu tanıtıyor

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapacak Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'ya ilişkin tanıtım videosu paylaştı. Bakan Kacır, 'Gurur Duy Türkiye' etiketiyle yaptığı paylaşımda, 'Haydi Türkiye, bu gece 00.49'da herkes ekran başına' dedi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yayınladığı tanıtım videosunda, "Haydi Türkiye, bu gece 00: 49'da herkes ekran başına" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapacak Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'ya ilişkin tanıtım videosu paylaşımında bulundu. Bakan Kacır, 'Gurur Duy Türkiye' etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Haydi Türkiye, bu gece 00.49'da herkes ekran başına" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Fatih Kacır Türkiye Uzay Teknoloji Güncel Haberler

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