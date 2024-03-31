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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da oy kullandı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu İstanbul'da kullandı.

Bakan Kacır, öğle saatlerinde İstanbul'daki İBB Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'na eşi ve çocuklarıyla geldi.

Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Kacır, seçimlerin, demokrasinin bayram günü ve milli iradenin nihai tecelli adresi oluğunu belirtti.

Milletin yüksek katılımla iradesine sahip çıkacağını ifade eden Kacır, şöyle konuştu:

"Bugün 30'u büyükşehir olmak üzere 81 ilimizin tümünde, 922 ilçemizde ve 398 beldemizde, belediye başkanları ile belediye meclis üyelerinin seçimleri için oyumuzu kullanmış olduk. Aynı zamanda mahallelerimizde ve köylerimizde muhtarlık seçimleri var. Milletimiz, demokratik hakkını en etkin şekilde kullanacak. Önümüzdeki 5 yıl boyunca şehirlerimizi yönetecek belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini ve mahallelerimizi yönetecek muhtarlarımızı seçmiş olacağız. Ümit ediyorum ki çok yüksek bir katılımla yine Türk demokrasisi gücünü bütün dünyaya göstermiş olacak. Her bir seçim, Türk demokrasisinin güçlenmesine, olgunlaşmasına yeni katkılar sunuyor. Kampanya döneminde her şey söylendi. Artık son söz milletin."

Seçim sonrası döneme değinen Kacır, Türkiye Yüzyılı için çok kapsamlı plan ve programlar yapıldığını dile getirdi.

Bu dönemin, Türkiye'nin küresel düzeyde atılım dönemi olmasını hedeflediklerini vurgulayan Kacır, "Bu seçimlerle birlikte hem hükümet hem de tüm belediyelerimizle el ele vereceğiz. Cumhuriyet'imizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı yapmak ve milletimizi aydınlık bir geleceğe taşımak için hep birlikte çok daha fazla gayret göstereceğiz. Türk milleti her şeyin en güzeline layıktır. Ümit ediyorum ki önümüzdeki dönemde de bizler milletimizin geleceği için nice güzel işlere hep birlikte imza atacağız." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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