Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'de konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde çağrı cihazlarının patlatılmasına ilişkin, "Görünen o ki; İsrail Lübnan'da binlerce cihaza yerleştirdiği patlayıcıları eş zamanlı olarak patlattı. Bu yaşanan hadise aslında milli teknoloji hamlesinin ne kadar hayati ve önemli olduğunu bir kez daha bize gösterdi." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Bakan Kacır, AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret etti, İl Başkanı Mehmet Uncu ve partililerle görüştü.

Kacır, burada "Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" kapsamında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin sahadaki milletvekilleri, il ve ilçe başkanları, il ve ilçe yönetimleriyle ülkenin dört bir yanında millet ile buluştuğunu söyledi.

"'Türkiye Buluşmaları' başlığıyla milletimizin dertlerini dinliyor ve her daim olduğu gibi bu dertlere çare olacak olanın yine AK Parti iktidarı olduğu bilinciyle Allah'ın izniyle hizmetlerimizi, projelerimizi bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz." diyen Kacır, bugün de 10 milletvekili ile Mardin'de olduklarını ifade etti.

Mardin'in farklı ilçelerinde, farklı köşelerinde yine millet ile buluşacaklarını dile getiren Kacır, 22 yıllık AK Parti iktidarları döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde asırlık hizmetlere imza attıklarını bildirdi.

"OSB'lerimizin sayısını AK Parti iktidarları döneminde 192'den 362'ye çıkardık"

Kacır, eğitimden ulaşıma, sağlıktan turizme tüm alanlarda Türkiye'nin misliyle hizmetlerle buluştuğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ekonomisi muazzam bir kalkınma ivmesi gerçekleştirdi. Bu adımların en önemlilerinden biri de aslında sanayi ve teknoloji alanında yapılan işler oldu. Zira AK Parti iktidarları döneminde Türkiye hem bölgenin hem dünyanın önemli üretim merkezlerinden biri haline geldi. Türkiye bugün pek çok alanda Avrupa'da üretimde bir numaradır. Beyaz eşya üretiminde Avrupa birincisi, dünya ikincisi bir ülkeyiz. Ticari araç üretiminde Avrupa birincisiyiz, güneş paneli üretiminde Avrupa birincisiyiz, çimento üretiminde Avrupa birincisiyiz, demir çelik üretiminde Avrupa'da ilk iki ülkeden biriyiz, askeri sınıf insansız hava aracı üretiminde dünya birincisiyiz. Bütün bunlar gayretle, emekle, projelerle oldu, organize sanayi bölgelerini, endüstri bölgelerini Türkiye'nin dört bir yanında yükseltmekle oldu. OSB'lerimizin sayısını AK Parti iktidarları döneminde 192'den 362'ye çıkardık. OSB'lerde istihdam edilen kardeşlerimizin sayısını 415 binden 2 milyon 700 bine çıkardık. Toplam sanayi istihdamını 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine çıkardık. OSB'lerde bacası tüten fabrikaların sayısını 11 binden 58 bine bu dönemde yükselttik. Bütün bunlarla birlikte Türkiye'nin dört bir yanında endüstri bölgeleri, üretimin merkezi haline geldi. Bugün Türkiye'de 45 endüstri bölgemiz var."

"Savunma sanayinde yerlilik oranımız yüzde 80'e yükseldi"

Kacır, sanayi üretiminin yanında AR-GE'ye, sanayinin katma değer oluşturmasına, teknoloji geliştirmeye öncelik verdiklerini dile getirerek, AR-GE'de insan kaynağını 29 binden 272 bine yükselttiklerini belirtti.

Bugün Türkiye'nin adeta bir AR-GE ordusu olduğuna işaret eden Kacır, "Savunma sanayinde Türkiye ihtiyaçlarının yüzde 80'ini yurt dışından ithal etmek zorunda olan bir ülkeyken, piyade tüfeğini dahi kendi imkanlarıyla üretmeyen bir ülkeyken bugün savunma sanayinde yerlilik oranımız yüzde 80'e yükseldi." dedi.

"Kritik teknolojileri yerli ve milli imkanlarımızla geliştirmek ve üretmek zorundayız"

Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde çağrı cihazlarının patlatılmasına değinen Kacır, şöyle konuştu:

"Görünen o ki; İsrail Lübnan'da binlerce cihaza yerleştirdiği patlayıcıları eş zamanlı olarak patlattı. Bu yaşanan hadise aslında milli teknoloji hamlesinin ne kadar hayati ve önemli olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Her zaman ifade ediyoruz. Sadece savunma sanayinde değil haberleşme, finans, sağlık, tarım, gıda teknolojilerinde velhasıl tüm teknoloji alanlarında aynı seferberlik ruhuyla hareket etmek ve tüm kritik teknolojileri kendi yerli ve milli imkanlarımızla geliştirmek ve üretmek zorundayız. Bu bizim için bir tercih değil mutlak bir gereksinimdir."

Bu anlayışla çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren Kacır, bu yolculuğun Türkiye'nin 81 şehrinde yükselmesini, 81 şehirdeki gençlerin bu yolculukta kendilerine yol arkadaşlığı yapmasını istediklerini ifade etti.

"81 şehrimizde TEKNOFEST adeta bir toplumsal seferberliğe dönüştü"

Kacır, bu anlayışla dünyanın en büyük teknoloji festivallerini gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bu yıl 2-6 Ekim'de Adana'da finallerini yapacağız. TEKNOFEST'e 777 bin takımda 1 milyon 600 bin gencimiz başvurdu. ve 81 şehrimizin tümünde TEKNOFEST adeta bir toplumsal seferberliğe, bir toplumsal dip dalgaya dönüştü. Bütün bunlar geleceğimiz adına bizim için özgüven ve inanç kaynağıdır."

"Verdiğimiz teşvikler 108 binden fazla istihdamın önünü açtı"

Bugüne kadar Türkiye'nin üretim ve kalkınma yolculuğunda Mardin'i asla geride bırakmadıklarını ifade eden Kacır, Mardin'de OSB'lerin sayısını 1'den 3'e, OSB'lerdeki istihdamı 1200'den 6 bin 630'a, OSB'lerde üretimde olan tesis sayısının 57'den 168'e yükselttiklerini kaydetti.

Kacır, "Bugüne kadar Mardin'de OSB'lerin altyapı çalışmaları için Bakanlık olarak 2 milyar 100 milyon lira kaynak ayırdık. OSB'lerde tüm parseller üretime geçtiğinde 9 binden fazla Mardinli kardeşimiz daha inşallah istihdam edilecek. Aynı şekilde sanayi sitelerine kredilerle destek olduk. ve destek olduğumuz sanayi sitelerinde de 2 bin 700'den fazla kardeşimiz bugün istihdam ediliyor. Verdiğimiz teşvikler 1700'den fazla yatırımda 46 milyar lira tutarında yatırımın Mardin'e kazandırılmasının ve 108 binden fazla istihdamın önünü açtı."

KOSGEB eliyle Mardin'de KOBİ'lere destek sunduklarını, 2000'li yıllara kadar Mardin'de KOSGEB'ten destek alan KOBİ'lerin sayısının iki elin parmağını geçmediğini belirten Kacır, AK Parti iktidarları döneminde Mardin'de 12 bin 700'den fazla KOBİ'ye 3 milyar 100 milyon lira, TÜBİTAK eliyle de Mardin'de 83 bilim insanına ve 2 AR-GE projesine 47 milyon lira destek sağladıklarını aktardı.

"Bu ülkenin özel yetenekli çocuklarını tespit ediyoruz"

Kacır, "11 yaşından itibaren bu ülkenin özel yetenekli çocuklarını tespit ediyoruz. Şehir şehir, ilçe ilçe, kasaba kasaba, köy köy, bu ülkede geleceğin Aziz Sancarları, geleceğin Selçuk Bayraktarları yetişsin anlayışıyla tek tek gençlerimizi, çocuklarımızı tespit ediyor ve onları DENEYAP teknoloji atölyelerinde teknoloji geliştirme yolculuğuna dahil ediyoruz. Mardin'de DENEYAP teknoloji atölyemizi kurduk ve gençlerimizle eğitim programlarını sürdürüyoruz." dedi.

Dicle Kalkınma Ajansı eliyle 262 "Bölgesel Kalkınma Projesi"ne Mardin'de 732 milyon lira destek verdiklerini, "Cazibe Merkezleri Programı"nda 7 projeye 317 milyon lira, SOGEP'te de 6 projeye 54 milyon lira destek sunduklarını bildiren Kacır, GAP Bölge Kalkınma İdaresi eliyle 95 projeye Mardin'de 642 milyon lira destek sunduklarını söyledi.

Bugün Mardin'de Dicle Kalkınma Ajansının 415 milyon lirayla destek olduğu ve toplam 520 milyon lira yatırım tutarı olan 10 yeni tesisin açılışı ile GAP Bölge Kalkınma İdaresinin 6 projesinin imza törenini gerçekleştireceklerini kaydeden Kacır, OSB'de 1 milyar 865 milyon lira yatırımla hayata geçecek ve 300'den fazla Mardinlinin istihdamına vesile olacak 10 yeni tesisin de temellerini atacaklarını belirtti.

Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız 'Türkiye Yüzyılı'nın lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 81 şehrimizin tümünde koşmaya, gayret etmeye, milletimiz için çalışmaya, hizmet ve eser siyaseti anlayışıyla hareket etmeye Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Bu yolculukta en önemli gücümüz AK Parti teşkilatlarımızdır. Allah'ın izniyle tüm seçimlerde AK Parti'yi zafere taşıyan, milletimizin geleceğe yürümesine vesile olan AK Parti teşkilatlarımızla birlik, beraberlik, samimiyet, kardeşlik anlayışı içinde bu yolculuğumuzu sürdürüyor olacağız."

AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak ile İl Başkanı Uncu da konuşma yaptı.

Bakan Kacır daha sonra Mardin Valiliği'ni ziyaret etti.

Şeref defterini imzalayan Bakan Kacır, Vali Tuncay Akkoyun ile görüştü.

Ziyaretlerde, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, TÜBİTAK Bilim ve Toplum (BİTO) Başkanı Ömer Kökçam, AK Parti İstanbul milletvekilleri Derya Ayaydın ve Nilhan Ayan, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, AK Parti Van milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak da yer aldı.