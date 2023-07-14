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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep'te

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bir dizi ziyaretler için kente gelen Bakan Kacır, partisinin il başkanlığına ziyarette bulundu.

Partililer ile görüşen Kacır'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Başkanı Murat Çetin ve diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel

Mehmet Fatih Kacır Gaziantep AK Parti Güncel Haberler

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