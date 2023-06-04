Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, görevi Mustafa Varank'tan devraldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına getirilen Mehmet Fatih Kacır, görevi Mustafa Varank'tan devraldı.

Kacır, Bakanlık makamındaki toplantı salonunda gerçekleştirilen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı" kabinesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak hizmet etme şerefini şahsına tevdi ettiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu söyledi.

Mustafa Varank'a bugüne kadar Bakanlıkta, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda ortaya koyduğu liderlik, öncü rol, yaptığı ağabeylik için teşekkür ettiğini vurgulayan Kacır, şöyle konuştu:

"Yöneticilik çok kişiye nasip olur ama bazılarına büyük işler yapmak nasip olur. Büyük işler yapmak nasip olan yöneticilerin ancak bazılarına bu büyük işlerin toplum tarafından sahiplenilmesini de sağlamak nasip olur ve yine onların da ancak bazılarına milletin sevgisini kazanmak nasip olur. Sayın Bakan'ım, siz geçtiğimiz 5 yıl boyunca gece gündüz ortaya koyduğunuz emekle, gayretle, çabayla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bir yol arkadaşı olarak bütün bunları Allah'ın izniyle elde ettiniz. Milletimizin sevgisini, takdirini kazandınız ve bizlere de gerçekten örnek bir bakanlık dönemi geçirttiniz. Sizinle yol arkadaşı olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum."

Bu dönemde çok büyük gururları hep birlikte müşahede ettiklerini vurgulayan Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin otomobili, 60 yıllık bir rüya, sizlerin öncülüğünde gerçekleşmiş oldu. Uzaya milli görüntüleme uydumuz İMECE'yi bu dönemde gönderme başarısı elde ettik. Gökdoğan, Bozdoğan gibi kritik teknoloji projelerini bu dönemde tamamlamak nasip oldu. TSE'mizin en büyük kalite kampüsünün temellerini bu dönemde atmış olduk. KOSGEB'in en kapsamlı programlarını bu dönemde başlattık. Organize sanayi bölgelerimizin, teknoloji geliştirme bölgelerimizin sayılarını bu dönemde artırdık. Dünyanın en büyük teknoloji festivallerini, milyonlarca gencin katılımıyla TEKNOFEST'leri bu dönemde gerçekleştirdik. 81 ilimizde 100'den fazla 'Deneyap Teknoloji Atölyesi'ni geleceğin teknoloji yıldızlarıyla bu dönemde buluşturduk. Milli Teknoloji Genel Müdürlüğümüzü bu dönemde kurduk. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nı sizin öncülüğünüzde bu dönemde başlattık. Bunları şunun için saydım Sayın Bakan'ım, çıta çok yüksek, bunun farkındayız, bilincindeyiz ama inşallah yine sizlerin desteğiyle, duasıyla, aziz milletimizin desteğiyle, duasıyla ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı'nı, 'Tam Bağımsız Türkiye' anlayışıyla 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonuyla gerçekleştirebilmek için canla başla çalışacağız. Ekip arkadaşlarımızla bugüne kardeşane bir çalışma ortamı sizin öncülüğünüzde oluştu. İnşallah bu kardeşane çalışma ortamını da aynı şekilde sürdüreceğiz."

Kacır'ın, bakanlığı dönemindeki çalışmalarını anlattığı sırada araya giren Varank'ın, "Ben Fatih'e say demedim, kendi söylüyor." sözleri salondakileri güldürdü.

Yöneticilerin girdiği yerden, girdiği gibi başı dik, alnı açık ayrılmanın sadece bazı yöneticilere nasip olduğunu belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Bugün Bakanımız Mustafa Varank buradan başı dik, alnı açık ayrılıyor hamdolsun. Bugünlük ayrılıyor yine beraber olacağız, böyle ümit ediyorum. İnşallah Allah aynı şekilde bizleri de bu emaneti teslim ederken başımızın dik, alnımızın açık olmasını nasip etsin. Allah bizleri aziz milletimize mahcup etmesin. Sayın Bakan'ım destek ve dualarınızı her zaman bekliyoruz. Bizim hakkımız size sonuna kadar helal olsun, siz de hakkınızı bize helal ediniz, ağabeyliğinizi eksik etmeyiniz."

"Bakanlığın faaliyetlerini daha sık duyacak, takip edeceğiz"

Mustafa Varank da LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi.

Mutlu ve gururlu olduğunu belirten Varank, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız 21 yıllık iktidarın ardından yüzde 52,18'lik büyük başarıyı seçimlerde elde ederek tekrar Cumhurbaşkanı seçildi ve yüce Meclis'imizde yemin ederek tekrar görevi teslim aldı. Bu büyük gurur 'Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını da açmış oldu." ifadelerini kullandı.

Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı'nın kabinesini kamuoyuyla paylaştığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde bizlere görev vermiş olması ve 5 yıl boyunca bu görevi sürdürmemize müsaade etmiş olması, ona yol arkadaşlığı yapmamıza vesile olması nedeniyle müteşekkiriz. Beraberce Türkiye'ye hizmet etmeye çalıştık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevini 5 yıl boyunca layıkıyla yerine getirmek için gayret ettik."

Hayatlar gibi görevlerin de dünyada geçici olduğuna işaret eden Varank, görevlerin millete hizmet etme sevdasıyla yerine getirildiğinde netice alınabildiğini anlattı.

Varank, 5 yıllık görevin sonuna geldiklerini dile getirerek, "Bu bir takım çalışması 5 yıl boyunca bir kısmı bizden önceki bakan arkadaşlarımızın başlattığı biz kısmı ilk defa bizim dönemimizde gündeme gelen Togg'dan İMECE uydusuna, 42 Yazılım Okulları'ndan Türkiye'nin ilk 'unicorn'una kadar farklı ilkleri yaşadığımız biz dönemi geçirdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol arkadaşlığını yapmaya ve onun hükümetinde çalışmaya gayret ettiklerini vurgulayan Varank, bunun bir ekip çalışması olduğunu bildirdi.

Varank, Türkiye'ye hizmet etme sevdasında kendilerine katkı sağlayan çalışma arkadaşlarına da teşekkür ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunları kendi başımıza gerçekleştirmedik. Nasıl bizden önceki arkadaşlarımız kendi ekip arkadaşlarıyla bu gayreti gösterdilerse biz de çalışmalarımızı ekip arkadaşlarımızla beraber gerçekleştirdik. Bu bir bayrak yarışı. Nasıl biz bu görevleri yerine getirdiysek bizden sonra da arkadaşlarımız bu görevleri yerine getirmeye devam edecek. Mutluluğumuz kendi ekibimizden bir arkadaşımızın bu yola devam edecek olması. Fatih Bey aynı şuurla sorumlulukları yerine getirmeye devam edecek. Buradaki tecrübesini Bakanlık koltuğuyla devam ettirecek. Ben bu işi layıkıyla yapacağına yürekten inanıyorum. Ekip olarak çalışırken de bu gayreti beraber ortaya koymuştuk. Önümüzdeki dönemde de 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 'Türkiye Yüzyılı'nı katma değerli ve sürdürülebilir bir kalkınma modeliyle inşa ederken önemli görevleri olan bir Bakanlık. Önümüzdeki dönemde Bakanlığın yine faaliyetlerini daha sık duyacak ve ortaya koydukları projeleri daha sık takip edeceğiz. Biz de elimizden geldiğince hangi mevki ya da görevde olursak ya da görevde olmasak da elimizden gelen desteği arkadaşlarımıza vermeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı'mıza millete hizmet etme anlamında böyle şerefli görevleri bizlere layık görüp verdiği için şükranlarımı sunuyorum. Buradaki ve bundan sonraki görev alacak bütün arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Biz hep iyi niyetle çalışmaya gayret ettik ama iyi niyetle de olsanız eksikleriniz ve hatalarınız olabilir. Bu manada hem arkadaşlarımdan hem de aziz Türk milletinden haklarını helal etmelerini istiyoruz. Eksiğimiz olur ama asla kötü niyetle hareket etmedik. İnşallah neticelerini de hem yaşadığımız hem de yaşayacağımız günler gelmiş olacak. Fatih'i çok tebrik ediyorum."

Devir teslim sonrasında Bakan Kacır ve Varank, birbirine çiçek takdim etti.