Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Yeşil Dönüşüm Programı'nın Yeni Sonuçlarını Açıkladı

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Bakan Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Sanayide Yeşil Dönüşüm Programı'nın 2024 yılı üçüncü çağrısının sonuçlarını duyurarak, 62 projeye 444 milyon lira destek verildiğini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Sanayide Yeşil Dönüşüm Programı'nın 2024 yılı üçüncü çağrısı sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Bakan Kacır, Sanayide Yeşil Dönüşüm Programı'na ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sanayide yeşil dönüşümü yerli teknolojilerle gerçekleştirme hedefiyle 62 projeye 444 milyon lira destek verdiklerini aktaran Kacır, "Dünya Bankası işbirliği ile yürüttüğümüz Türkiye Yeşil Sanayi Projesi ile sanayimizin yeşil dönüşümünü hızlandırıyoruz. Bu kapsamda açtığımız TÜBİTAK Sanayide Yeşil Dönüşüm 2024-3 çağrısı sonuçları açıklandı." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, desteğe hak kazanan tüm paydaşları kutlayarak, Türkiye'nin kalkınma yolculuğunu çevre dostu uygulamalarla sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Güncel
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