Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, TEKNOFEST Ankara Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi"ni adım adım gerçekleştirdiklerini belirterek, "Milli Teknoloji Hamlesi, tam bağımsız, katma değer üreten, rekabet gücü yüksek Türkiye demektir. Milli Teknoloji Hamlesi, TEKNOFEST kuşağıdır, bu yoldan artık dönmek yok, bu yolda durmak, duraksamak yok." dedi.

Kacır, AA'nın 8. kez global iletişim ortağı olduğu Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'in açılış töreninde, bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir başka coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Büyük Zafer'in 101'inci, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını heyecanla karşıladıklarını vurgulayan Kacır, "'Parçalandı, yerinden kalkacak mecali kalmadı' zannedilen Türk milletinin kurduğu yeni Cumhuriyet'in ikinci asrına, dosta itimat, düşmana hayret, dosta güven, düşmana korku salarak adım attığı günleri hep birlikte yaşıyoruz. Kim derdi ki Türkler yeniden tarih sahnesine çıkacak, hapsedilmek istendikleri kalıpları yıkıp geçecek, coğrafyalarında çizilmeye kalkılan planları yırtıp atacak. Kim derdi ki Sultan Alparslan'ın torunları, Fatih'in nesli medeniyet sancağını yeniden zirveye taşıyacak. Kim derdi ki Türk milletinin evlatları, bilimde, teknolojide, yeniden en ileri buluşlara imza atacak." dedi.

Kacır, Ali Kuşçu'nun, Fergani'nin, Uluğ Bey'in, Hezarfen'in mirasının yeniden Türk gençliğinin ellerinde yükseleceğini ifade ederek, semada Türk'ün çelik kanatlarının uçacağını, denizlerde Türk'ün gemilerinin yüzeceğini dile getirdi.

Fezada Türk'ün uydularının yükseleceğini belirten Kacır, şöyle konuştu:

"Milletimizi yeniden özgüveniyle buluşturan, insanlık ailesi adına umudumuzu canlandıran bu başarılar için Rabbimize hamdediyoruz. Biliyoruz ki bu başarılar 'Türkiye Yüzyılı'nın işaret fişeğidir. İşte, 2018'den bu yana büyük bir heyecanla Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna milyon milyon, akın akın katılan Türk gençliği bugünkü kazanımlarımızdan çok daha ötesine bizi taşıyacak iddiaya, iradeye ve özgüvene sahiptir."

"TEKNOFEST kuşağı geliyor"

Kacır, bugünün Türkiye'sinin, hayal eden, araştıran, geliştiren, üreten gençlerinin önündeki engellerin kaldırıldığı, şehirlerinde binlerce teknoloji girişimine ev sahipliği yapan teknoparkların yükseldiği bir Türkiye olduğunu anlattı.

Ülkenin dört bir yanında "geleceğin yıldızları"nın "Deneyap"lar ile buluştuğuna dikkati çeken Kacır, "Artık, başkalarının geliştirdiği teknolojileri hayranlıkla seyreden değil, kendi geliştirdiği teknolojilerle hayranlık uyandıran bir Türk gençliği, TEKNOFEST kuşağı geliyor. Bize düşen, TEKNOFEST kuşağıyla birlikte olmaktır. 'Bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun, ülkemizin uzay programını geliştirecek bilim insanı, mühendisi o olsun' inancıyla TEKNOFEST'leri çocuklarımızla buluşturmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, TEKNOFEST'in ilkini, 2018'de İstanbul'da düzenlediklerinde 14 teknoloji yarışmasına 20 bin gencin katıldığını anımsattı. Etkinliğin düzenlendiği ilk yılda dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olduğuna işaret eden Kacır, bu yıl 337 bin takım, 1 milyon yarışmacıyla dünyada eşi benzeri olmayan rekorlara imza attıklarını bildirdi. Kacır, "Milyonlarca ziyaretçinin TEKNOFEST'lere gelerek Türkiye'nin ufkuna ortak olmasından, Türkiye Yüzyılı iddiasıyla gençlerimizi yüreklendirmesinden büyük bir mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kacır, ders çıkarılmayan, unutulan tarihin tekerrür edeceğine dikkati çekerek, bu toprakların nice akamete uğramış yerli teşebbüse şahitlik ettiğini söyledi.

Vecihi Hürkuş'un ömrünü ülkesinin havacılık sanayisini kurmaya adadığını vurgulayan Kacır, şöyle konuştu:

"O, mücadelesinden vazgeçmedi, şu anda bir araya geldiğimiz Etimesgut'ta hangarlar kurdu. Hayatı boyunca uçaklar üretti fakat hep bir engellemeyle karşı karşıya kaldı. Bir pilotaj hatası sonucu oluşan kaza gerekçe gösterilerek uçak siparişleri iptal edilen Nuri Demirağ'ın, uçak bombası üretirken soba üreticisi haline gelmek zorunda bırakılan Şakir Zümre'nin kaderi de farklı olmamıştı. Kayseri'de açılan TOMTAŞ Uçak Fabrikasının ömrü ancak 2 yıl sürebilmişti. Burada, Etimesgut'ta 1941'de kurulan THK Uçak Fabrikasının da 9 yıllık faaliyetinin sonunda akıbeti aynı olmuştu. İşte, Vecihi Hürkuş'un, Nuri Demirağ'ın, Şakir Zümre'nin yaşadığı hayal kırıklıkları bu ülkede bir daha yaşanmasın diye son 20 yılımız özümüzdeki cevheri gömüldüğü yerden çıkarmanın, bir zihniyet devrimi gerçekleştirmenin, gençlerimize imkan sunmanın, girişimcilik altyapısı kurmanın mücadelesiyle geçti."

Kacır, 20 yıla 100 yıllık projeler sığdırdıklarını belirterek, dünyada kimin ne yaptığını dikkatle takip ettiklerini fakat başkalarını taklit etmek yerine kendi yol haritalarını oluşturduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Milli Teknoloji Hamlesi"ni adım adım gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kacır, şöyle devam etti:

"Milli Teknoloji Hamlesi, tam bağımsız Türkiye demektir. Milli Teknoloji Hamlesi, katma değer üreten, rekabet gücü yüksek Türkiye demektir. Milli Teknoloji Hamlesi, savaş paradigmasını değiştiren Türk SİHA'larıdır. Küresel marka olma iddiasıyla yola çıkan Türkiye'nin otomobilidir, TCG Anadolu'dur, HÜRKUŞ'tur, ATAK'tır, ANKA'dır, BAYRAKTAR, AKINCI, KIZILELMA'dır. Milli Teknoloji Hamlesi, TEKNOFEST kuşağıdır. Bu yoldan artık dönmek yok. Bu yolda, durmak duraksamak yok. Biliyoruz ki bizlerin başarıları Bakü'den Lefkoşa'ya, Taşkent'ten Astana'ya kardeşlerimizin iftihar kaynağıdır. Biliyoruz ki Türkiye başardıkça, dünya mazlumlarının umutları kuvvet bulmaktadır."

"Her zaman sizinle birlikteyiz, birlikte olacağız"

Kacır, gençlere de seslenerek, "Sizi kalıplara hapsetmeye çalışanlara inat, kendi yolunuzu çizmeyi, kendi yolunuzdan gitmeyi seçtiniz. Sizi 'Yapamazsın, başaramazsın' diyerek durdurmak isteyenlere inat, yola çıkmayı, yolda olmayı tercih ettiniz. Durmadınız, yılmadınız, pes etmediniz. Sadece projelerinizle değil, bizzat bu iradenizle, iddianızla, kendinizi, kişiliğinizi inşa ettiniz. Biz sizinle yol arkadaşı olmaktan gurur duyuyoruz. Sizin yollarınızdaki taşları kaldırmaktan mutluluk duyuyoruz. Biliyoruz ki nasıl 20 yıl öncesinde hayal dahi edilemeyecek başarıları Allah bizlere nasip ettiyse sizlerin gayretleri, alın teriniz, akıl teriniz de bizleri bugün hayalini kuramayacağımız neticelere taşıyacak. Nasıl ki savunma sanayisinde başardıysak işte burada TEKNOFEST alanında görüyoruz ki eğitim teknolojilerinden ulaştırmaya, uzay teknolojilerinden haberleşmeye, tarım teknolojilerinden afet yönetimine kadar tüm alanlarda sizin kuracağınız teknoloji girişimleriyle yine büyük başarılara imza atacağız." dedi.

Gençlerle buluşacakları her TEKNOFEST'te, "Türkiye Yüzyılı"nın başarı hikayelerine yeni sayfalar ekleyeceklerini vurgulayan Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizler her zaman sizinle birlikteyiz, birlikte olacağız. Birlikte milletimize verdiğimiz sözü gür bir sesle bir kez daha tekrar edelim. Tam bağımsız Türkiye yolunda durmaksızın, yorulmaksızın koşmaya var mısınız? Daha adil bir dünya için, insanlık için alın teri dökmeye, akıl teri dökmeye, azimle, gayretle çalışmaya var mısınız? Türk milletini "kızılelma"ya taşımaya var mısınız? Bu duygularla, ilk yılından bu yana TEKNOFEST'e teşrif eden, şampiyonlarımıza ödüllerini takdim eden Cumhurbaşkanımıza, TEKNOFEST 2023'ün başkentimiz Ankara'da gerçekleşmesine emek veren başta Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olmak üzere paydaşlarımıza, ev sahibimiz Milli Savunma Bakanlığımıza, katkı veren herkese huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. TEKNOFEST'i varlıklarıyla anlamlı kılan 'TEKNOFEST kuşağına, kıymetli genç kardeşlerime teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Bakan Kacır, sahneye çıkan bütün paydaşlarla butona basarak festivalin açılışını gerçekleştirdi.