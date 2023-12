Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, 'Take Off Girişim Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna büyük bir heyecan ve coşkuyla devam ettiklerini belirterek, "Bu yolculukta savunma sanayisinde elde ettiğimiz kazanımı hızla teknolojinin diğer alanlarına yaygınlaştırmaya gayret ediyoruz. Bütün bu süreçlerde en önemli kıymetimizin insan kaynağımız olduğunu biliyoruz." dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ana yürütücülüğünde düzenlenen ve Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Take Off Girişim Zirvesi, ikinci gününde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Bakan Kacır, zirvedeki konuşmasında, insanlık tarihindeki yüksek teknolojideki ilerlemelere rağmen, hala mutluluk ve refahın dünyanın her noktasına ulaştırılamadığını söyledi.

Sahra Altı ülkelerin çoğunda ortalama yaşam süresinin hala 50 yaşın altında olduğunu aktaran Kacır, "Milyonlarca insan hala ihtiyaç halinde sağlık altyapısına ve ilaçlara ulaşamıyor. Birçok bölgede terör tehdidi var ve savaşlar bitmedi." diye konuştu.

Kacır, ticarileştirilecek mükemmel fikirlerinin yanı sıra daha adil bir dünyayı hedefleyen girişimcilerin Take Off Girişim Zirvesi'nde yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Milli Teknoloji Hamlesi ile kendi kendine yetebilmek ve ardından yüksek teknolojide rekabet gücüne sahip olmak hükümetimizin hedefidir. Bu, çağın ruhuna uygun bir plan. 2008'deki küresel finansal krizden ve ardından 2020'deki Kovid-19 salgınından bu yana, serbest ticaret kuralları, liberal ekonominin kural koyucuları olan ülkeler tarafından çoğunlukla ihmal ediliyor. Bu ülkeler, kendi kendine yeterlilik düzeyini artırmak için üretimi yeniden çekmeye odaklanıyor. Türkiye bu trendden önce Milli Teknoloji Hamlesi'ne başladı.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin lokomotifi, Türkiye'nin terörle mücadelesine yardımcı olacak savunma teknolojileri oldu. Türkiye savunma sanayisinde etkileyici bir başarı öyküsü oluşturdu. 20 yıl önce başlangıç düzeyinde olduğumuz komplike bir alanda nasıl başarılı olduğumuz sorusunun cevabı: yüksek seviyede bağlılık, insan kaynakları ile inovasyona yatırım ve paradigma değişimlerine odaklanmak."

"2030'a kadar 100 bin teknoloji girişimi ve 100 Turcorn'un ülkemizden çıkması en büyük hedeflerimizden biri"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin sadece güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için değil, kritik teknolojilerdeki gelişmelere ilişkin de uzun vadeli planlar yaptığı anlatan Kacır, "Bu yolculuğun en değerli kısmı insan kaynağıdır. Ortanca yaşı 33 olan, yani Avrupa'dan 10 yaş daha genç bir ülke olarak temel rekabet avantajımız insan gücü, yani yetenek havuzu." dedi.

Bakan Kacır, 9 bin 800 firmanın AR-GE ve inovasyon yaptığı 101 teknopark, özel sektörde 1600 AR-GE ve Tasarım Merkezi, 60'tan fazla hızlandırma programı ve 272 bin AR-GE personelinin olduğu bir inovasyon ekosistemi kurduklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu etkileyici ilerleme, devletin teşvikleri ve destekleri sayesinde gerçekleşebildi. Savunma sanayisi teknolojileri bize bir mucizenin nasıl gerçekleşeceğini öğretti. Bakanlık olarak bu başarı öyküsünü diğer sektörlere yaymak odak noktamız. Türkiye'nin Otomobili Togg bu dönüşümün sinyali. Türkiye'de üretilen, elektrikli ve akıllı bir otomobil olan Togg, Türkiye'nin otomotiv sanayisinin dönüşümünün öncüsüdür. Bu dönüşüm, mobilite girişimlerinin hızlandırıcısı olacak. Togg'un halihazırda 30 farklı girişimle ortak çalışması bulunuyor.

TÜBİTAK ve KOSGEB destekleri, Türk girişimlerinin büyümesinde kritik rol oynuyor. Girişim ekosistemini fonlarla genişletiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı işbirliğiyle Tech-InvesTR programını başlatarak 200 milyon dolar tutarında fonu devreye aldık. Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bölgesel Kalkınma Fonu, Bölgesel Girişim Sermayesi Kaynak Çağrıları ve Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu aracılığıyla 180'den fazla girişime 300 milyon dolar yatırım yaptık. Bu yatırımlar kaldıraç etkisi yaratarak girişimlere 1 milyar doların üzerinde yatırım yapılmasını sağladı."

İnovasyon yararına olacak düzenlemelerin oluşturulmasına yönelik politika ve projelere öncülük etmek amacıyla Girişimcilik Konseyi'ni kurduklarını belirten Kacır, "2030'a kadar 100 bin teknoloji girişimi ve 100 Turcorn'un ülkemizden çıkması en büyük hedeflerimizden biri. 100 Turcorn ile hedefimiz sadece bu girişimlerin milyar dolarlık değere ulaşması değil, büyüyen bu girişimlerin yüzlerce yeni girişimi ekosisteme kazandırmasını hedefliyoruz. Türkiye'nin ilk Turcorn'u Peak Games bunun önemli bir örneği. Bu girişimden doğan startupların sayısı 70'i aştı." ifadesini kullandı.

"Teknoloji ancak insanlığa hizmet ettiği sürece değerlidir"

Türkiye girişimcilik ekosisteminin en büyük gurur kaynağının kadın girişimciler olduğuna işaret eden Kacır, "Bu konuda Türkiye dünyanın çok ilerisinde. 7 Turcorn'umuzdan 4'ünün kadın girişimciler tarafından kurulmuş olması bunun önemli bir göstergesi." dedi.

Kacır, girişimcilik stratejilerini hayata geçirmenin en önemli araçlarından birisinin de TEKNOFEST ve Take Off Girişim Zirvesi olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"2018 yılında ilk TEKNOFEST'i düzenlediğimizde yarışmalara 20 bin başvuru almıştık. 5 yılda geldiğimiz noktaya baktığımızda bu yıl 1 milyon genç TEKNOFEST'te yarışmak için başvurdu. TEKNOFEST'te yarışan projelerin artık girişimlere dönüşmeye başladığını görüyoruz. TEKNOFEST'ten doğan ve artık başlı başına bir marka haline gelen Take Off Girişim Zirvesi, bölgenin en büyük startup etkinliği haline gelerek dünyanın dört bir yanındaki girişimcilerin, yatırımcıların ve yöneticilerin buluşma noktasına dönüştü. Bu yıl Take Off İstanbul'a tohum öncesi, erken aşama ve büyüme aşamalarını kapsayan yerli ve yabancı 200 startup katılıyor. Bunlardan 79 girişim TEKNOFEST yarışmalarından çıktı.

Tutkularını, ideallerini ve hedeflerini sahnede bizlerle paylaşan girişimcilerimize teşekkür ediyorum. Sadece Türkiye için değil, tüm insanlık için bu alanda çalışmaya devam edeceğiz. Teknoloji ancak insanlığa hizmet ettiği sürece değerlidir. Teknolojik üstünlük hiç kimseye masum insanları öldürme hakkını vermez. Teknolojik üstünlük İsrail'e çocukları öldürme hakkı vermiyor. Daha adil bir dünya için herkesin teknoloji geliştirmeye katılma imkanına sahip olmasını sağlamayı hedefliyoruz."

Türkiye olarak Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna büyük bir heyecan ve coşkuyla devam ettiklerini vurgulayan Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi, Türkiye'nin kritik teknolojileri yerli ve milli imkanlarla geliştirebilmesi, rekabetçi şekilde üretebilmesi ve dünyaya ihraç edebilmesi yolculuğu. Bu yolculukta savunma sanayisinde elde ettiğimiz kazanımı hızla teknolojinin diğer alanlarına yaygınlaştırmaya gayret ediyoruz. Bütün bu süreçlerde en önemli kıymetimizin insan kaynağımız olduğunu biliyoruz." dedi.

"TEKNOFEST'ler Türkiye'nin girişim fabrikasına dönüşüyor"

Kacır, Türkiye'nin teknoloji geliştiren, üreten ve rekabetçi şekilde dünyaya ihraç eden bir ülke olma yolunda hızla ilerlediğini belirterek, "Yapmamız gereken en önemli iş gençlerimizin önünü açmak, girişimcilerimizin önlerindeki engelleri kaldırmak, onların ihtiyaç duyduğu tüm imkanları seferber edebilmek. Finansman kaynaklarından altyapıya, teknoloji girişimciliğini Türkiye'de geliştirmek adına pek çok işi bu anlayışla gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Take Off Girişim Zirvesi'ni çok önemli bir organizasyon olarak değerlendirdiğini aktaran Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST'in yan etkinliği olarak gerçekleşen Take Off, artık müstakil bir küresel girişimcilik zirvesi olarak gerçekleşiyor. Bu yıl zirveye TEKNOFEST'ten 79 girişim katıldı. TEKNOFEST'ler Türkiye'nin girişim fabrikasına dönüşüyor. TEKNOFEST'lerde çok erken yaşlarda girişimcilik projelerinin tohumlarını eken gençlerimiz şimdi Take Off vesilesiyle yatırımcılarla, kurumsal iş liderleriyle buluşuyor ve girişimlerini büyütme imkanına kavuşuyor."