Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Sanayi Sektörünün Büyümesini Açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayi sektörünün yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,1 büyüdüğünü belirterek, "Sanayimiz, katma değerli üretim, istihdam ve ihracatla ülkemizin kalkınma yolculuğuna hız vermeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin 20 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürdüğünü vurgulayan Kacır, Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 arttığını bildirdi.

Kacır, sanayi sektöründeki büyüme verilerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sanayi sektörü yüzde 6,1'lik güçlü büyüme kaydetti. Sanayimiz, katma değerli üretim, istihdam ve ihracatla ülkemizin kalkınma yolculuğuna hız vermeye devam ediyor."