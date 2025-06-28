Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, MÜSİAD İtalya toplantısına katıldı Açıklaması

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk sanayileşme tarihinin 20. yüzyıl boyunca akamete uğratılan hikayeler barındırdığını, bugün ise Türkiye'nin pek çok alanda kendi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra Avrupa'nın güvenlik mimarisine kıymetli katkılar sağlayacak noktaya geldiğini söyledi.

İtalya'nın ev sahipliği yaptığı 47. Antarktika Antlaşması İstişare Toplantısı (ATCM) için Milano'da bulunan Bakan Kacır, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İtalya şubesinin düzenlediği "İş Dünyası Buluşması" etkinliğine katıldı.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem, MÜSİAD 2. Dönem Genel Başkanı Ali Bayramoğlu, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Selim Başdemir, MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı Selim Sar, Türkiye ve İtalya arasında iş yapan çok sayıda iş insanı etkinlikte hazır bulundu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve MÜSİAD'ı tanıtan videolarla başlayan programda, ev sahibi MÜSİAD İtalya Şubesi Başkanı Gökhan Eller, açılış konuşmasında, Bakan Kacır'a katılımları için teşekkür etti.

Etkinlikte konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, MÜSİAD İtalya'nın düzenlediği bu etkinliğe katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sanayi ve teknoloji alanında muazzam bir atılım yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin küresel sanayi katma değerinde aldığı payı 2 misline yükselttik. Dünya ticaretinden aldığımız payı binde beş düzeyindeyken yüzde 1,1 düzeyine çıkardık. Türkiye'de 2 teknopark vardı 23 yıl öncesinde. Bu teknoparklarda 56 firma araştırma, geliştirme, inovasyon çalışmaları yürütüyordu. Şimdi Türkiye'nin dört bir yanında 106 teknoparkta 11 bin 500'e yakın firma araştırma geliştirme yapıyor. Türkiye'nin AR-GE insan kaynağı bu dönemde 29 binden 292 bine çıktı. Türkiye'de bir yılda yapılan patent başvurusu sayısı sadece 414'tü. Şimdi yılda 10 binden fazla patent üreten bir ülke haline geldi Türkiye."

Türkiye'yi hak ettiği yerlere taşıyabilmek için başkaları bir çalışıyorsa kendilerinin on çalışmak zorunda olduğunu dile getiren Kacır, "İşte bu anlayışla MÜSİAD'ın hem Türkiye'de hem dünyanın dört bir yanında yürüttüğü çalışmaları gerçekten çok değerli buluyorum." dedi.

Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, milli teknoloji hamlesi başlattıklarını ve bu yolculukta savunma sanayinin Türkiye'nin lokomotifi olduğunu anlatarak, şunları ifade etti:

"Çünkü savunma sanayinde yerlilik ve millilik Türkiye için bir tercihten öte mutlak bir zorunluluktur. Bizler 40 yıla yakın zamandır terörle mücadele etmek zorunda kalmış bir ülkeyiz ve bu mücadelemizde maalesef kimi zaman dostlarımızı yanımızda görmedik. Parasını ödediğimiz savunma sanayi sistemlerini dahi tedarik edemediğimiz dönemler yaşadık. ve ne zamanki kendi ihtiyaçlarımızı, kendi imkanlarımızla görme yoluna gittik, o zaman terörle mücadelede de başarı elde ettik."

Türkiye'nin çok önceden kendi uçağını, otomobilini üretmek için adımlar attığını anlatan Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türk sanayileşme tarihi, maalesef 20. yüzyıl boyunca adeta akamete uğratılmış hikayeler tarihine dönmüştü. Ama Allah'a hamdolsun 21. yüzyıla adım atarken 2000'li yılların başından itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle Türkiye yeni bir yolculuğa çıktı. ve neye ihtiyacı varsa kendi öz evlatlarının gayretine, alın terine, emeğine, akıl terine güvenen bir irade Türkiye'yi peşi sıra pek çok başarı hikayesiyle tanıştırmış oldu. Bayraktar'la, Anka'yla, Akıncı'yla, Aksungur'la, Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le, Kaan'la, Kızılelma'yla Türk milleti imzasını gökyüzüne attı."

"Artık herkes, Türkiye'nin kıymetinin daha çok farkında"

Bugün Baykar'ın 140 yıllık bir İtalyan havacılık şirketi olan Piaggio'yu satın aldığını ve yine Baykar'ın dünya havacılık devlerinden biri olan Leonardo ile en ileri havacılık sistemlerini birlikte üretmek üzere bir ortaklık anlaşmasına imza attığını aktaran Kacır, "Bu sizlerin emeğinin Türkiye'yi Türk milletini getirdiği seviyenin ispatıdır. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde birlikte yapacağımız çok daha fazla iş olacak. Çünkü artık herkes Türkiye'nin kıymetinin daha çok farkında. Biz savunma sanayi ihtiyaçlarımızın yüzde 80'inini kendi imkanlarımızla karşılıyoruz artık. 23 yıl önce bu oran yüzde 20'lerdeydi." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, Avrupa Birliği'nin (AB) savunma sanayi ihtiyaçlarının yüzde 80'inini halen ithal ettiği sistemlerle ürünlerle karşıladığını dile getirerek, "Ve bunun ortaya çıkardığı güvenlik sorunlarının en ileri düzeyde farkında AB. Bu amaçla önümüzdeki dönemde savunmaya ve savunma sanayine çok daha fazla kaynak ayırmayı hedefliyorlar. İşte bu dönemde Türkiye'nin Avrupa'nın güvenlik mimarisine katacağı çok kıymetli katkılar var. Biz arzu ediyoruz ki bu katkılarda İtalyan dostlarımıza birlikte hareket edebilelim." dedi.

Türkiye-İtalya ilişkileri

İtalya'nın, Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu aktaran Bakan Kacır, şunları söyledi:

"İtalya bizim ihracat pazarlarımızda ilk 5 ülke arasında. İnşallah önümüzdeki dönemde kurulacak yeni işbirlikleriyle, yatırım ortaklıklarıyla, ticaret işbirlikleriyle çok daha ileri düzeyde bir ticareti ve yatırım ölçeğini birlikte yakalama imkanına sahip olacağız. Pek çok sanayi konusunda Türkiye çok iddialı bir ülke. İtalya da çok kıymetli sanayi kabiliyetlerine sahip teknolojik yetkinlikleri bulunan bir ülke. İki ülke benzer kültürlere sahip, iki Akdeniz ülkesinin birlikteliği inanıyorum ki önümüzdeki dönemde bir kazan-kazan anlayışıyla çok daha ileri düzeylere taşınacak."

Kacır, bu süreçte MÜSİAD İtalya'nın da çok önemli bir payı olacağına inandığını belirtti.

Bakan Kacır'dan MÜSİAD'ın çalışmalarına övgü

MÜSİAD'ın sadece bir dernek ya da sivil toplum kuruluşu olmadığını anlatan Kacır, şunları kaydetti:

"MÜSİAD, iddiası olan, Türk milleti adına medeniyetimizin yeniden inşası ve ihyası adına güçlü hedefleri olan ve bu hedefler doğrultusunda el ele, omuz omuza on binlerce iş insanının ve emekçinin bir araya geldiği bir yapı. 2 milyona yakın kardeşimize istihdam sağlayan 14 binden fazla üyesi olan bizler için çok kıymetli bir sivil toplum kuruluşu. Bizler MÜSİAD'ın her davetine büyük bir heyecanla iştirak ediyoruz. Hem MÜSİAD toplantılarında hem genç MÜSİAD, kadın MÜSİAD toplantılarında, bu heyecanınıza, Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa etme iradenize şahitlik etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz."

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ülgen de 29 Nisan'da 4. Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirvesi'nin yapıldığını ve burada ikili ticaret hacmi için yeni 40 milyar dolarlık bir hedef belirlendiğini anımsatarak, sadece devletin değil özel teşebbüsün girişimleri ve ortak çalışmayla bu hedefe ulaşacaklarını düşündüğünü vurguladı.

Bayramoğlu, Türkiye'nin iyi seviyelerde markalar oluşturması gerektiğini belirtti

MÜSİAD 2. Dönem Genel Başkanı Bayramoğlu da sadece İran'la İsrail arasındaki 12 günlük savaşının maliyetinin 80 milyar dolar olduğuna dikkati çekerek, "Bakın 80 milyar dolar, 80 milyon dolar değil. Peki bunu insanlığın hizmetine, insanlığın gelişimine kullansak, birbirimize savaşı değil de birbirimize saygı ve hürmeti duyacak bir yapıya doğru gitmiş olsak, hangisi daha hayırlı ve doğru olur? İşte o anlamda da sivil toplumlaşmanın çok büyük kıymeti var." ifadelerini kullandı.

Bayramoğlu, savunma sanayine yönelik yatırımları durdurmamaları, aksine uluslararası sistemin içinde rekabet edebilir konuma gelene kadar da geliştirmeye devam etmeleri gerektiğini söyledi.

"MÜSİAD, sadece bir iş adamları derneği değil, aynı zamanda sosyal sorumluluğunu taşıyan ve insanlığın geleceğine yönelik kendisini görev ve misyon edinmiş bir kurumdur." diyen Bayramoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin iyi seviyelerde markalar oluşturması gerektiğini, bunun için bugünkü toplantıya katılan tüm MÜSİAD üyelerine çok büyük görevler düştüğünü dile getirdi.

MÜSİAD yeni dönemde yurt dışında sektörel işbirliği ve üye ağını genişletme hedefinde

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Başdemir de MÜSİAD adına dün Almanya'nın ardından bugün İtalya'da ikinci konuşmasını yaptığını ve bu nedenle heyecanlı olduğunu belirterek, MÜSİAD'ın, geçmişte olduğu gibi gelecekte de Almanya'da, İtalya'da faaliyet gösteren iş insanlarının yanında olacağını söyledi.

Başdemir, MÜSİAD'ın dünya çapında 16 sektöre dair kurulları olduğunu ve bu dönem bunları birbirleriyle bağlamak istediklerini ifade etti.

Türk ve İtalyan şirketleri arasında son dönemde önemli bir işbirliğinin ortaya çıktığını belirten Başdemir, "Tabii İtalya'da son dönemde bizi çok sevindiren bir ticari gelişme oldu. Malum, Baykar bizim yani hakikaten medar-ı iftiharımız bütün Türk vatandaşlarının medar-ı iftiharı. Piaggio ile işbirliği yaptı. Daha sonra Leonardo ile yaptı. İnşallah bu dönemde de bu işbirlikleri artar ve bunları geliştiririz." diye konuştu.

MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı Sar ise G20 ülkelerindeki teşkilatlanmalarını geçen dönem tamamladıklarını, bu dönemki hedeflerinin ise yurt dışında 2 bin 500 olan üye sayılarını artırmak ve üyeler arasındaki ilişkileri geliştirmek olduğunu kaydetti.