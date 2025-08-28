Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Kocaeli'de Elektrikli Araç Yarışları'nı izledi Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, " Türkiye, kabuklarını ve zincirlerini kırmıştır. Kendi yerli ve milli ürünleriyle, çözümleriyle Türkiye küresel yarışta yerini almıştır." dedi.

TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK yürütücülüğünde Gebze Kampüsü'nde düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nı izleyen Kacır, alanda katılımcılarla sohbet etti, talep üzerine araçları imzaladı.

Yarışmacılarla fotoğraf çektiren ve yarışların startını veren Kacır, gazetecilere, bu yıl TEKNOFEST'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İstanbul'da gerçekleştiğini söyledi.

Kacır, 17-21 Eylül'de İstanbul'da Milli Teknoloji Hamlesi'ne yakışır dev etkinliğe ev sahipliği yapacaklarını belirterek, TEKNOFEST'in yankısının sadece karada ve havada değil, denizlerde de olduğunu kaydetti.

TEKNOFEST Mavi Vatan'a değinen Kacır, TCG Anadolu ve Savanora'nın restore edilmiş haliyle boğaz geçişi yapıldığını, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Tuzla'da etkinliğin açılış töreninin icra edileceğini dile getirdi.

Kacır, sadece savunma sanayisi değil, sivil teknolojilerde de yerli ve milli projelerin hayati kıymette olduğuna inandıklarını ve çalışmalarını bu anlayışla yürüttüklerini belirterek, "Enerjiden çevreye, ulaştırmadan sağlık, ve gıda teknolojilerine tüm alanlarda yerli ve milli teknolojinin gelişmesi için adeta seferberlik ruhuyla hareket ediyor ve TEKNOFEST kuşağını Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunun öncüsü addediyoruz." dedi.

İleriki dönemde TEKNOFEST kuşağının, Türkiye'nin küresel teknoloji yarışında lider olmasına imza atacağına işaret eden Kacır, kendilerinin de her daim onların yanlarında olacaklarını kaydetti.

Gençleri ve milleti NSosyal'e katılmaya, tüm alanlarda yerli ve milli projelerin, çözümlerin güçlü destekçisi olmaya davet eden Kacır, "Türkiye, kabuklarını ve zincirlerini kırmıştır. Kendi yerli ve milli ürünleriyle, çözümleriyle Türkiye küresel yarışta yerini almıştır." ifadesini kullandı.

Kacır, Türkiye'nin AR-GE insan kaynağının yıldan yıla büyüdüğünü, Türkiye'de 22 yıl önce yılda 1,2 milyar dolar AR-GE harcaması yapıldığını, geçen yıl ise bu miktarın 16 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Türkiye'de 2002'de iki teknoparkta 56 firma, şimdi ise 110 teknoparkta 11 bin 500 den fazla firma olduğunu aktaran Kacır, şöyle devam etti:

"Bu etkinlikler, proje çalışmaları sayesinde mümkün oldu. Artık mühendislerimiz mühendislik eğitimi alırken yabancı şirketlerde çalışma, oralarda bakım hizmetlerinde rol oynama gibi kariyer hedefiyle eğitim almıyorlar. Mühendislerimiz dünyanın en ileri teknoloji projelerinde Kaan, Kızılelma, Hürkuş, Hürjet, Atak, Gökbey'de, insansız hava araçlarında, Togg'da, milli denizaltı projelerinde, MİLGEM projelerinde, milli uydu projelerinde rol oynamak, öncü olmak üzere bu eğitimlere katılıyorlar, mühendislik eğitimlerini tamamlıyorlar. Dolayısıyla Türkiye aslında sınıf atladı. Türkiye'de büyük vizyon devrimi, öz güven devrimi inşa edildi. Bunun sahibi de TEKNOFEST kuşağı Türk gençliği. Bu anlamda bütün bu çalışmaların en önemli çıktısı, aslında beşeri sermayemize, insan kıymetimize, sunduğu zenginlik. Tüm bu çalışmalarda yer alırken en önemli hedefimizin bu olduğunu düşünüyoruz."

"Türkiye'nin aldığı sonuçlar tesadüf değil"

Kacır, Avrupa'nın en uzun Hyperloop test altyapısını TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi yerleşkesinde inşa ettiklerini, her alanda kurdukları ve geliştirdikleri altyapıların inovasyonun anahtarı olduğunu anlattı.

Yüzde 80'in üzerinde yerlilikle Türkiye'nin haberleşme uydusu üretebilen bir ülke haline geldiğine işaret eden Kacır, "Geçtiğimiz yıl Türksat 6A'yı uzaya gönderdik ve haberleşme uydusunu milli olarak üretebilen 11 ülkeden biri olduk. O uydunun geliştirme süreçlerinde hiçbir testi yurt dışında yapmak zorunda değildik çünkü Türkiye'de kurduğumuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşa ettiğimiz araştırma, geliştirme, test altyapıları bütün aşamaların Türkiye'de icra edilmesini mümkün kılmaktaydı." ifadelerini kullandı.

Kacır, kurdukları bütün altyapıların inovasyonu hızlandıran birer kaldıraç olduğunu, bu anlayışla bir yandan insan kaynağını geliştirirken bir yandan altyapıları inşa ettiklerini dile getirdi.

Biyoteknolojide önemli altyapılar kurduklarını, savunma sanayisinde, rüzgar tünellerinde çok önemli altyapıları ülkeye kazandırdıklarını belirten Kacır, ileriki dönemde mobilite teknolojilerine ilişkin yeni altyapıları da yine Türkiye'ye kazandıracaklarını söyledi.

Kacır, özellikle otonom araç teknolojilerine ilişkin önemli test imkanlarını, elektrikli araç teknolojilerine ilişkin önemli altyapıları da Türkiye'ye kazandıracaklarının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yenilik yarışında inovasyonun hız kaybetmemesi lazım ve inovasyon çalışmalarında da bu altyapıların mutlaka kurulması lazım. Benzer şekilde yapay zekada bir yandan insan kaynağını güçlendirirken bir yandan da yapay zeka veri merkezlerine, yapay zeka çiplerine çok önemli yatırımlar yapıyoruz. TÜBİTAK bünyesinde Ulakbim (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) çatısı altında Türkiye'ye süper bilgisayarlar kazandırıyor, onları inovasyon ekosistemimize açıyoruz. Küresel projelere, Avrupa Birliği projelerine dahil oluyoruz. Dünyanın en büyük siper bilgisayarlarından 'MareNostrum5'in İspanya'da kurulu süper bilgisayarın Türkiye olarak ortağıyız.

Türkiye'deki yapay zeka geliştiricilere o altyapıyı kullanma imkanı sunuyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de yetişen bir mühendis, bir AR-GE İnovasyon lideri biliyor ki bu ülkede en ileri düzeyde bilimsel çalışmalar yapma imkanına sahip. Bunun için yeterli altyapı, yeterli imkan ve işte muhteşem insan kaynağıyla çalışma fırsatı var. Dolayısıyla Türkiye'nin aldığı sonuçlar tesadüf değil."

Hava savunma sistemlerindeki gelişmeler

ASELSAN'ın son dönemde kurduğu ve üretim kapasitesini yüzde 40 artıracak 14 yeni tesisin eş zamanlı açılışını yaptıklarını anımsatan Kacır, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Hem 1,5 milyar doların üzerinde yatırımla Türk savunma sanayinin en büyük yatırımı olacak. 6 milyon 500 bin metrekare alanda özellikle 'Çelik Kubbe' ve 'elektronik harp' sistemlerine odaklı projelerin yürütüleceği yeni Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temellerini attık, hava savunma sistemlerimizin, Çelik Kubbe'nin en önemli bileşeni olan SİPER, HİSAR, KORKUT gibi hava savunma sistemlerimizi şanlı ordumuza teslimatını gerçekleştirdik.

Dolayısıyla bütün bunlar tesadüf değil, bütün bunlar aslında ilmek ilmek dokunmuş, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde adım adım ilerlediğimiz Milli Teknoloji Hamlesi'nin tabii sonuçları. Allah'ın izniyle çok daha büyük sonuçlar gelecek. Fazla değil, 4-5 içerisinde Türkiye hem sivil teknolojilerde hem savunma sanayisinde çok daha ileri düzeylere gelmiş ve küresel düzeyde lider olduğu başlıkların sayısını artırmış olacak. Bu gençlik, bu TEKNOFEST kuşağı, Türk gençliği bunun öncüsü, lideri olacak."

Daha sonra kampüs içindeki TEKNOFEST Hyperloop Geliştirme Yarışması'na geçen Kacır, yarışmacılarla görüşüp çalışmaları hakkında bilgi aldı, fotoğraf çektirdi.

Bakan Kacır'a programlarında, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, TÜBİTAK enstitü ve merkez yöneticileri ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yetkilileri eşlik etti.