Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'ın Sinop Ziyareti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti ve MHP Sinop il başkanlıklarına ziyarette bulundu.

Avrupa Birliği (AB) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ortaklaşa finanse edilerek yapımı tamamlanan Su Ürünleri İşleme, Şoklama ve Depolama Tesisi'nin açılış törenine katılmak için kente gelen Kacır, ilk olarak AK Parti Sinop İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ve partililer tarafından karşılanan Bakan Kacır'a çiçek takdim edildi.

Kacır, parti binası önünde yaptığı konuşmada, Sinop'a önemli tesis kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Tesisin Sinop halkına ve ülkeye önemli katma değer kazandıracağına inandıklarını vurgulayan Kacır, "İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde Sinop'ta hem organize sanayi bölgelerimizi genişleteceğiz hem de yeni sanayi siteleriyle yeni adımları hep birlikte atacağız. Şimdiden atacağımız yeni adımların Sinop'a hayırlı olmasını diliyorum. Yolumuz açık olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde inşallah gece gündüz koşmaya, koşturmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Kacır, daha sonra MHP Sinop İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Hikmet Çınar ve partililerce karşılanan Kacır'a burada kente özgü korta hediye edildi.