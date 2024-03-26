Üye Girişi
Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çankırı'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çankırı'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile Çankırı Karatekin Üniversitesindeki "Gençlik Buluşması"nın ardından, Vali Mustafa Fırat Taşolar'ı makamında ziyaret eden Bakan Kacır, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Taşolar'dan kent hakkında bilgi alan Kacır, daha sonra kentteki bir otelde Sanayicilerle İstişare Toplantısı'na katıldı.

Toplantının ardından Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren lastik fabrikasını ziyaret eden Bakan Kacır, burada işçilerle iftar yaptı.

Daha sonra Kurşunlu ilçesindeki seramik fabrikasına ziyarette bulunan Kacır, tesis hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ilgaz ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Kacır, burada yaptığı konuşmada, ülkenin her yerinde Türkiye Yüzyılı'nın, tam bağımsız Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın eserleri ve projeleriyle buluştuklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi son 22 yılda üretim üssüne dönüştürdüğünü vurgulayan Kacır, "Türkiye'nin dört bir yanında organize sanayi bölgeleri kurdu. 22 yıl önce Türkiye'nin OSB'lerinde 415 bin kişi çalışırken şimdi Türkiye'nin OSB'lerinde 2 milyon 600 binden fazla kardeşimiz istihdam ediliyor. Sadece Çankırı'da bir OSB'de tek tük fabrika ya var ya yokken şimdi Çankırı'nın 5 organize sanayi bölgesinde 12 binden fazla kardeşimiz alın teri döküyor, istihdam ediliyor. Türkiye pek çok alanda dünyanın önemli üreticilerinden biri haline geldi." diye konuştu.

Beyaz eşya, ticari araç, güneş paneli, demir-çelik ve çimento üretiminde Türkiye'nin Avrupa'da bir numara olduğuna dikkati çeken Kacır, "Savunma sanayisinde neleri başardığımızı dost düşman herkes gördü. Bugün Türkiye insansız hava aracı üretiminde dünyada bir numara. Türkiye'nin öz evlatları, bu milletin evlatları, BAYRAKTAR'la, ANKA'yla, AKINCI'yla, AKSUNGUR'la, HÜRKUŞ'la, HÜRJET'le, ATAK'la, GÖKBEY'le, KIZILELMA'yla, KAAN'la gökyüzüne imza atıyor, inşallah daha büyük işler de yapacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından esnafla bir araya gelen Bakan Kacır, Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk'ü makamında ziyaret ederek, ilçe hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Fatih Kacır Çankırı Teknoloji Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Öner Tellioğlu kimdir? İYİ Parti Sivas Gemerek Belediye Başkan adayı Öner Tellioğlu kimdir? Öner Tellioğlu kimdir? İYİ Parti Sivas Divriği Belediye Başkan adayı Öner Tellioğlu kimdir? Ahmet Yüksel Keçeli kimdir? İYİ Parti Sivas Şarkışla Belediye Başkan adayı Ahmet Yüksel Keçeli kimdir? Erhan Şimşek kimdir? İYİ Parti Sivas Suşehri Belediye Başkan adayı Erhan Şimşek kimdir? Bora Karakullukçu kimdir? İYİ Parti Sivas Koyulhisar Belediye Başkan adayı Bora Karakullukçu kimdir? Ercan Uzmay kimdir? İYİ Parti Sivas Gürün Belediye Başkan adayı Ercan Uzmay kimdir? Orhan Yıldırım kimdir? İYİ Parti Sinop Saraydüzü Belediye Başkan adayı Orhan Yıldırım kimdir? Yavuz Yiğit kimdir? İYİ Parti Sinop Gerze Belediye Başkan adayı Yavuz Yiğit kimdir? Adem Işık kimdir? İYİ Parti Sinop Boyabat Belediye Başkan adayı Adem Işık kimdir? Bülent Akyol kimdir? İYİ Parti Sinop Ayancık Belediye Başkan adayı Bülent Akyol kimdir? 27 Mart 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 27 Mart İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! Ramazan Kurtak kimdir? İYİ Parti Siirt Şirvan Belediye Başkan adayı Ramazan Kurtak kimdir? 27 Mart Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27 Mart 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title