Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Ağrı'da Çeşitli Ziyaretlerde Bulundu

Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ağrı Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Havalimanından Togg aracıyla valiliğe geçen Kacır, Vali ve milletvekilleriyle görüştü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ağrı Valiliği ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bazı programları dolayısıyla kente gelen Kacır, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ndan kendi kullandığı Togg araçla valiliğe geçti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kacır, burada Vali Mustafa Koç, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ve beraberindekilerle bir süre görüştü, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kacır, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek partililerle bir araya geldi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
